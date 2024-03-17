Δεν ξέρουμε εάν και κατά πόσο «ο ελληνικός λαός γνωρίζει από την πρώτη στιγμή ποιος είναι ο Στέφανος», όπως δήλωσε απόψε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην γεμάτη εκνευρισμό και συκοφαντίες ανακοίνωσή της σχολίαζαν πηγές της Νέας Δημοκρατίας.



«Το σίγουρο είναι ότι οι Έλληνες θέλουν να μάθουν για τον κ. Κασσελάκη και για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Γι’ αυτό την καλούμε να δώσει σαφείς απαντήσεις στα αμείλικτα ερωτήματα που προκύπτουν από τις δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, σχετικά με τις περίεργες διαδρομές χρήματος του Προέδρου που εκπροσωπεί.

Πηγή: skai.gr

Ενώ μέχρι τώρα μας έλεγαν ότι ο Πρόεδρός της δεν έχει εταιρείες στην Πολιτεία του Delaware, σήμερα μάθαμε ότι στις ΗΠΑ δεν υπάρχουν φορολογικοί παράδεισοι.Την καλούμε να κάνει μια απλή αναζήτησή στο διαδίκτυο και να ενημερωθεί σχετικά με τους «φορολογικούς παραδείσους» στην Πολιτεία Delaware των ΗΠΑ. Θα τα βρει όλα πολύ εύκολα γιατί, όπως καυχήθηκε, ξέρει καλά αγγλικά.Αν πάλι δυσκολεύεται με τη διαδικτυακή αναζήτηση, μπορεί απλά να ρωτήσει τον Πρόεδρό της μήπως και δοθούν απαντήσεις στους πολίτες».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.