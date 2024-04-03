ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για Αγίους Αναργύρους: Η κυβέρνηση απέτυχε να εγγυηθεί την ασφάλεια

Οι αποκαλύψεις που διαδέχονται τη στυγερή γυναικοκτονία έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, είναι ανατριχιαστικές και εξοργιστικές, αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στο περιθώριο περαιτέρω πληροφοριών που έρχονται στο «φως της δημοσιότητας» γύρω από το συμβάν και ειδικότερα τους χειρισμούς των αρχών.

Η αποστροφή «το περιπολικό δεν είναι ταξί» του τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης σε συνέχεια της αδράνειας των αξιωματικών στο Α.Τ. απέναντι στην 28χρονη Κυριακή που αναζήτησε ασφάλεια και προστασία από τον δολοφόνο της, είναι γροθιά στο στομάχι, παρατηρεί το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τονίζοντας πως η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών.

Συγκεκριμένα, επισημαίνει πως η κυβέρνηση «διαφημίζει» μέτρα για τη βία κατά των γυναικών και δεν έχει προβεί στο αυτονόητο: την κατάλληλη εκπαίδευση των αστυνομικών και την ενίσχυση των υπηρεσιών. Η

«βαριά εγκληματικότητα γιγαντώνεται και οι πολίτες δεν νιώθουν ασφάλεια ούτε στις γειτονιές τους.»

«Ας μην αναζητούν άλλοθι για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα σε πρωτόκολλα ενεργειών και επιχειρησιακούς κανονισμούς, που η ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ερμηνεύει κατά το δοκούν»

Πηγή: skai.gr

