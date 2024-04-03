Του Γιάννη Ανυφαντή

Σφοδρά πυρά αντάλλαξαν για άλλη μία φορά ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδη και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης στη Βουλή. Αφορμή της πολιτικής αντιπαράθεσης στην συνεδρίαση της επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων, στάθηκε μία αναφορά του Υπουργού στα απογευματινά χειρουργεία, τονίζοντας πως μετά το Πάσχα θα δίνεται η δυνατότητα στους ασθενείς να καλύψουν τα έξοδα με δαπάνες που θα εγκριθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Σήμερα τα απογευματινά λειτουργούν χωρίς τα χρήματα του Υπ. Ανάπτυξης. Σήμερα όποιος ασθενείς θέλει μπορεί να πάρει τα 100 από τα 125 νοσοκομεία και να ζητήσει τον γιατρό που θέλει και με τον τιμοκατάλογο να χειρουργηθεί. Μετά (το Πάσχα) αυτόν που περιμένει περισσότερο θα του λέμε θέλεις να πας το απόγευμα δωρεάν από το ταμείο ανάκαμψης;», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τον Παύλο Πολάκη να παίρνει το λόγο: «Λέτε για τα απογευματινά χειρουργεία, έχετε αναλάβει ρόλο κασκαντέρ για την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ, τα νοσοκομεία (που κάνουν απογευματινά χειρουργεία) δεν είναι 100 είναι 25. Εκεί υπάρχει κώλυμα. Δεύτερον έχω μπροστά μου το 1,5 δις ευρώ τα προγράμματα για το Υπ. Υγείας. Πού είναι τα λεφτά σε ποιο υποπρόγραμμα θα μπει αυτό το πράγμα. Δεν το έχετε ούτε ως γενικό τίτλο».



«Αυτά που ακούω από τον κ. Πολάκη είναι αδιανόητα. Γιατί λέμε μετά το Πάσχα; Έχουμε κάνει αίτημα τροποποίησης. Θα εγκριθεί. Αυτό πιστεύω. Αν δεν εγκριθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, τότε θα πάει από το Ταμείο Δημοσίων επενδύσεων», ανταπάντησε ο Υπουργός, με το κλίμα στην αίθουσα 223 της Βουλής να ηλεκτρίζεται και τον Άδωνι Γεωργιάδη να αποχωρεί από τη συνεδρίαση. «Μας λες ψέματα, λες ψέματα», φώναξε ο Παύλος Πολάκης.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το τεχνικό χαρτί έχει κατατεθεί από τον Μάρτιο (...) Προ ολίγου μας κατηγόρησε ο άνθρωπος αυτός ότι λέμε ψέματα.

Παύλος Πολάκης: Μας μασκαρεύετε, μας κοροϊδεύετε κ. Γεωργιάδη.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Άντε από 'δώ»

Παύλος Πολάκης: «Όταν θα εγκριθεί τότε να μας το πεις. Όταν θα είμαι εδώ δεν μπορείς να κοροϊδεύεις».



Πηγή: skai.gr

