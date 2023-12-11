Στη ΔΙΜΕΑ ((Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς) βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος και από τον υπουργό Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, στέλνοντας μεταξύ άλλων θετικά μηνύματα για τη λειτουργία της αγοράς αλλά και την παρουσία του κράτους υπέρ του καταναλωτή.

«Η αγορά λειτουργεί εύρυθμα και με διαφάνεια», σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός και σημείωσε πως «είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει στην ελεύθερη οικονομία και στον ανταγωνισμό. Δεν έχω όμως αυταπάτες και δεν πιστεύω ότι οι αγορές μπορούν αυτόματα και μέσα από κάποιο μαγικό χέρι να αυτορυθμίζονται γι’ αυτό και ο έλεγχος του κράτους, ειδικά σε εποχές όπου καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σημαντικές εισαγόμενες πληθωριστικές πιέσεις, είναι τόσο σημαντικός» τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ΔΙΜΕΑ ένα μόνο βέλος στη φαρέτρα μας για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια».

«Έχουμε την υποχρέωση να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για τη συγκράτηση των τιμών και όπου μπορούμε να τις μειώσουμε» ενώ παράλληλα κάνοντας έναν μικρό απολογισμό με αφορμή το καλάθι του νοικοκυριού, των Χριστουγέννων, το ταμπελάκι μείωσης τιμής αλλά και εκτενή αναφορά στο e- καταναλωτής υπογράμμισε πως «τα ψηφιακά εργαλεία θα μπαίνουν ολοένα και περισσότερο στη ζωή μας».

Από τη δική του πλευρά ο κ. Σκρέκας μιλώντας σύντομα αναφέρθηκε κυρίως στην προστασία των καταναλωτών από την ακρίβεια αλλά και τον στόχο της ΔΙΜΕΑ που δεν είναι άλλος από την απρόσκοπτη εφαρμογή όλων των μέτρων που προβλέπονται.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυρ. Μητσοτάκη

«Θέλησα σήμερα να βρεθώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης για να μπορέσω να συγχαρώ προσωπικά τα στελέχη της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς, γνωστής πια ως ΔΙΜΕΑ.

Θέλω να θυμίσω ότι η ΔΙΜΕΑ συστάθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης το 2020 και έχει ήδη επιτελέσει ένα σημαντικό έργο ως προς τον έλεγχο της αγοράς, την προστασία του καταναλωτή και την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει στην ελεύθερη οικονομία και στον ανταγωνισμό. Δεν έχω όμως αυταπάτες και δεν πιστεύω ότι οι αγορές μπορούν αυτόματα και μέσα από κάποιο μαγικό χέρι να αυτορυθμίζονται γι’ αυτό και ο έλεγχος του κράτους, ειδικά σε εποχές όπου καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σημαντικές εισαγόμενες πληθωριστικές πιέσεις, είναι τόσο σημαντικός.

Και πράγματι έχουν ήδη γίνει δεκάδες χιλιάδες έλεγχοι από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η ΔΙΜΕΑ. Έχουν επιβληθεί, όπως γνωρίζετε, πολλά πρόστιμα. Τα μισά από αυτά τα πρόστιμα έχουν ήδη εισπραχθεί και νομίζω ότι έχει εμπεδωθεί και στην ίδια την αγορά ότι υπάρχει ένας μηχανισμός του κράτους ο οποίος μπορεί να εντοπίζει παραβάσεις όπως π.χ. είναι η υπέρβαση του καθορισμένου περιθωρίου κέρδους ή οι πλασματικές εκπτώσεις και να παρεμβαίνει κατασταλτικά ώστε να προστατεύεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός και κυρίως να προστατεύεται ο καταναλωτής.

Θέλω να τονίσω ότι η πρωτοβουλία την οποία έχουμε αναλάβει για την ενίσχυση της ΔΙΜΕΑ είναι ένα μόνο βέλος στη φαρέτρα μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της εισαγόμενης ακρίβειας.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα νοικοκυριά σήμερα δοκιμάζονται από ένα πρόβλημα, το οποίο προφανώς δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα, έχουμε όμως μια υποχρέωση να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ώστε να βοηθήσουμε στη συγκράτηση της αύξησης των τιμών και όπου αυτό είναι εφικτό και στη μείωσή τους. Γι αυτό και εργαλεία όπως η μόνιμη μείωση τιμών, το ταμπελάκι 5% σε πάνω από 1.200 προϊόντα έχουν ήδη μπει σε αυτό το πλαίσιο της μείωσης των τιμών, το καλάθι των Χριστουγέννων θα είναι ακόμα ένα εργαλείο το οποίο θα μας βοηθήσει να συγκρατήσουμε τις τιμές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Φέτος δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση ειδικά στα κρατικά προϊόντα, ώστε να μπορέσουμε να δούμε τιμές οι οποίες γιατί όχι να είναι χαμηλότερες και από τις τιμές που είχαμε το περασμένο Πάσχα. Και βέβαια θέλω να συγχαρώ συνολικά το Υπουργείο και ειδικά τη Γενική Γραμματεία για την εισαγωγή νέων ψηφιακών εργαλείων, τα οποία βοηθούν αφενός τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να κάνουν τη δουλειά τους πιο αποτελεσματικά, αφετέρου τον καταναλωτή στο να συγκρίνει προϊόντα και όταν κρίνει ότι μπορεί και θέλει να καταγγείλει αθέμιτες πρακτικές, να είναι σε θέση να το κάνει. Αυτά τα ψηφιακά εργαλεία θα μπαίνουν ολοένα και περισσότερο στη ζωή μας. Ο e-καταναλωτής είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Ακόμα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο της χρήσης που πιστεύουμε ότι του του αξίζει, αλλά θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μπορούμε να χρησιμοποιούμε ολοένα και περισσότερο την τεχνολογία για να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές, να αντιμετωπίζουμε φαινόμενα καταστρατήγησης της λειτουργίας της αγοράς και να προσπαθούμε να είμαστε πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από αυτούς οι οποίοι μπορεί να σκέφτονται κακόβουλα το πώς θα εξαπατήσουν τον καταναλωτή.

Να δώσω μόνο δύο παραδείγματα. Πλασματικές εκπτώσεις. Ένα προϊόν το οποίο ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη αυξάνει η τιμή αναφοράς χωρίς να υπάρχει κανείς απολύτως λόγος και εμφανίζεται πλασματικά μεγαλύτερη έκπτωση, ενώ η τιμή του προϊόντος είναι ακριβώς η ίδια. Και άλλα περιστατικά τα οποία συζητήσαμε σήμερα, όπως ενδεχομένως ψεύτικες αξιολογήσεις προϊόντων. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε. Τονίζω δεν είναι μόνο προβλήματα που αφορούν την ελληνική αγορά, αφορούν συνολικά την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι η αγορά λειτουργεί πραγματικά εύρυθμα και μια αγορά που λειτουργεί εύρυθμα και ανταγωνιστικά, με διαφάνεια στις τιμές τελικά είναι και προς όφελος του καταναλωτή, οπότε θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια.

Θέλω να συγχαρώ και τον Διοικητή της ΔΙΜΕΑ και όλα τα στελέχη. Να διαβεβαιώσω όλες και όλους ότι θα εξακολουθούμε να ενισχύουμε τη ΔΙΜΕΑ με πρόσθετο προσωπικό αλλά και με εξοπλισμό μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια, από σκάνερ μέχρι καινούργια οχήματα και ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία είναι τόσο σημαντικά γιατί προφανώς αυτή η προσπάθεια σωστού ελέγχου της αγοράς είναι μια προσπάθεια που συνεχίζεται στο διηνεκές και θα εξακολουθεί να μας ενδιαφέρει και όταν θα έχουμε αφήσει πίσω μας αυτή την εποχή των μεγάλων αυξήσεων των τιμών.

Οπότε να ευχηθώ καλές γιορτές και καλούς ελέγχους στα στελέχη της ΔΙΜΕΑ, καθώς τώρα που υπάρχει έντονη εμπορική δραστηριότητα λόγω της περιόδου των Χριστουγέννων, η παρουσία του κράτους πρέπει να είναι ακόμα πιο αισθητή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.