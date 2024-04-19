Τους οκτώ νέους υποψήφιους για τις ευρωεκλογές ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ.

Ακολουθούν αναλυτικά τα βιογραφικά τους:

Αδάμου Κωνσταντίνα

Η Κωνσταντίνα Αδάμου είναι Ιστορικός-Διεθνολόγος. Εκλέχθηκε Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου από το 2019 έως το 2023. Κατά τη διάρκεια της θητείας της έκανε πάνω από 150 προσωπικές παρεμβάσεις στη Βουλή για μείζονα εθνικά θέματα ενώ παράλληλα αρθρογραφούσε σε διάφορες εφημερίδες για επίκαιρα θέματα. Για 4 χρόνια διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής κάνοντας καίριες προτάσεις και παρεμβάσεις.

Είναι μέλος του Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Κεντρικής

Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής. Στις Εθνικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στη Β΄ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης.Γεννήθηκε το 1986 στη Θεσσαλονίκη και έχει καταγωγή από τον ιστορικό και μαρτυρικό Χορτιάτη και από το Κιλκίς.

Διετέλεσε Δημοτική Σύμβουλος Χορτιάτη (2010–2014) καθώς και υπεύθυνη Προγραμμάτων Erasmus+. Επίσης συμμετείχε εθελοντικά σε διάφορες εθελοντικές ομάδες. Επί 12 χρόνια αγωνίζεται για τις γερμανικές επανορθώσεις με το Εθνικό Συμβούλιο Γερμανικών Επανορθώσεων σε Ελλάδα και Βερολίνο. Σπούδασε Ιστορία & Αρχαιολογία, στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές, στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι ιδιοκτήτρια Φροντιστηρίου, παντρεμένη και μητέρα ενός μικρού παιδιού.

Αεράκης Μιχάλης

Ο Μιχάλης Αεράκης γεννήθηκε στα Ανώγεια του Ρεθύμνου της Κρήτης και ήταν το πρώτο από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειάς του. Ο παππούς του ήταν ιερέας. Σε ηλικία 7 ετών ο πατέρας του Γιώργος, που ήταν βοσκός, έφυγε ξαφνικά ως μετανάστης στη Γερμανία και εκείνος ανέλαβε τα ηνία του σπιτιού. Όταν τελείωσε το δημοτικό και επέστρεψε από τη Γερμανία ο πατέρας του, έμειναν οικογενειακώς στο Ηράκλειο, ενώ αργότερα μετακόμισαν στην Αθήνα, με τον Μιχάλη Αεράκη να φοιτά σε νυχτερινό σχολείο, όπου συμμετείχε στη θεατρική ομάδα. Εργάστηκε ως λαχειοπώλης, σερβιτόρος, μπογιατζής και βοηθός σε κρεοπωλείο. Μετά

τα χρόνια της δικτατορίας τραγουδούσε σε ταβέρνες και με τα χρήματα που κέρδιζε βοηθούσε την οικογένειά του. Σκέφτηκε το θέατρο όταν απολύθηκε από το στρατό, αλλά ένα τροχαίο του στέρησε τη δυνατότητα να δώσει εξετάσεις στη Δραματική Σχολή. Ο Πέλος Κατσέλης τον δέχτηκε στη σχολή του μετά από

προσωπική συζήτηση μαζί του. Σήμερα είναι ένας καταξιωμένος Έλληνας ηθοποιός που για 17 χρόνια ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης . Έχει συμμετάσχει σε πλήθος παραστάσεων τόσο στο Εθνικό όσο και στο Ελεύθερο θέατρο . Έχει επίσης συμμετάσχει σε πλήθος, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών. Αξιοσημείωτη είναι η εθελοντική του προσφορά τόσο στις φυλακές όπου συμμετείχε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας όσο και σε Συλλόγους Καρκινοπαθών. Τα τελευταία χρόνια είναι δάσκαλος σε δραματική Σχολή καθώς έχει την ανάγκη να μεταλαμπαδεύσει τη γνώση του στα νέα παιδιά που αποτελούν το μέλλον του Ελληνικού θεάτρου.

Μπουτζέτη Μαρία

Η Μαρία Μπουτζέτη είναι Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας και Διδάκτωρ Πολιτικής Επικοινωνίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Σπούδασε Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, λαμβάνοντας μεταπτυχιακή ειδίκευση στα ψηφιακά, αλληλεπιδραστικά Μέσα, με άριστα. Στη διδακτορική της διατριβή συνέθεσε ένα πρωτότυπο μοντέλο πολιτικής επικοινωνίας που υπερβαίνει τα φράγματα των παραδοσιακών μέσων και επικεντρώνεται στον μεμονωμένο χρήστη. Έχει εκδώσει συλλογή δοκιμίων με τίτλο «Τι έχουν πάθει οι λέξεις; Συναρμολογώντας την εποχή» γύρω από τη δημόσια ζωή, τις όψεις του διαδικτύου, τις μεταβολές που έφεραν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην προσωπική και δημόσια επικοινωνία,

τις κοινωνικές παθογένειες και τις δυνατές διεξόδους. Αρθρογραφεί τακτικά σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα.

Ξυλούρης Νίκος

Ο Νικόλαος Ξυλούρης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κρήτη. Από μικρή ηλικία ήθελε να προσφέρει στους άλλους και γι' αυτό σπούδασε Ιατρική. Ασκεί την ειδικότητα του με εξειδίκευση στην ρομποτική χειρουργική – ορθοπεδική σε ιατρείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς και στη γενέτειρα του την Κρήτη, ενώ συνεργάζεται με το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, όπου και πραγματοποιεί χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, παρέχει τις υπηρεσίες του στο Κοινωνικό Ιατρείο Μητροπόλεως Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως από το 2014 έως σήμερα. Είναι μέλος της Παγκόσμιας Αθλητιατρικής Συνομοσπονδίας και δραστηριοποιείται από το 2011 στον αθλητικό χώρο, διατηρώντας συνεργασία με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Από 2016 έως το 2018 συμμετείχε στο ιατρικό προσωπικό της «ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ» και το διάστημα 2019–2022 ήταν υπεύθυνος ιατρός αγώνων της “Super League”. Το 2022–2023 υπήρξε επικεφαλής

ιατρός της ποδοσφαιρικής ομάδας «ΠΑΕ ΑΡΗΣ». Από το 1989 είναι ενεργό μέλος του ΠΑΣΟΚ χωρίς να αποστασιοποιηθεί ποτέ, καθώς υπήρξε υποψήφιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ στην Α' Θεσσαλονίκης από το 2012–2019 και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος. Ζει με την οικογένεια του στη Θεσσαλονίκη και είναι πατέρας τριών παιδιών.

Πάζιος Γιάννης

Ο Γιάννης Πάζιος γεννήθηκε το 1983 και μεγάλωσε στην Καλαμάτα. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διατελεί Γενικός Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Αγροτικής Ένωσης Α.Ε - Αγροσυμβουλευτικές Υπηρεσίες, Πρόεδρος του Συλλόγου υπέρ Μεσσηνιακών Ελαιοκομικών Προϊόντων ΠΟΠ και Αντιπρόεδρος Ένωσης Γεωγράφων Ελλάδας. Από το 2022 είναι Γραμματέας του Τομέα Ψηφιακής Πολιτικής & Μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά.

Πλέσια-Ευσταθοπούλου Αικατερίνη

Η Αικατερίνη (Κατερίνα) Πλέσια-Ευσταθοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη Πολυτεχνική Σχολή του Δ.Π.Θ. και είναι διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος και Πολιτικός Μηχανικός. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Cambridge University και αποφοίτησε με διάκριση στο αντικείμενο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ως φοιτήτρια διετέλεσε μέλος της ΠΑΣΠ Ξάνθης. Εργάσθηκε ως Μηχανικός Περιβάλλοντος από το 2013 έως και το 2017

με ειδίκευση σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε έργα υποδομών στα οποία εφάρμοσε μεθόδους βιώσιμης διαχείρισης. Είναι επιθεωρήτης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και έχει υλοποιήσει συστήματα σε τεχνικές εταιρείες. Μετά από τις μεταπτυχιακές σπουδές της εργάζεται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων με ειδίκευση σε εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε εταίρείες Κοινής Ωφέλειας με έμφαση στην – προώθηση πολιτικών κυκλικής οικονομίας – βελτιστοποίηση διεργασιών και απόδοσης συστημάτων – δημιουργία στρατηγικής μηδενικής κατανάλωσης. Διαμένει στο Λονδίνο από το 2017 και είναι μέλος της επιτροπης εκλογικού αγώνα του ΠΑΣΟΚ.

Σωτηροπούλου Γεωργία

H Γεωργία Σωτηροπούλου, γεννήθηκε στη Λαμία και κατοικεί στη Σοφιάδα Δομοκού Φθιώτιδας. Τα τελευταία 25 χρόνια ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Ως αγρότισσα συμμετέχει σε συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου.Είναι ενεργό μέλος του ΠΑΣΟΚ από το 1990 και κατέβηκε υποψήφια βουλευτής το 2012 και το 2015. Είναι παντρεμένη και έχει δύο γιους, που επίσης ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής.

Χουλιάρας Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος Χουλιάρας, γεννήθηκε το 1974 στο Ίλιον Αττικής, όπου μεγάλωσε και κατοικεί μέχρι σήμερα. Κατάγεται από τα Λεπιανά Άρτας και τον Πεντάλοφο Έβρου. Αποφοίτησε από το 3ο Γενικό Λύκειο Ιλίου και σπούδασε στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοιατρικών Προσεγγίσεων» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του διετέλεσε μέλος της ΠΑΣΠ και εθελοντής σε περιβαλλοντικές ομάδες. Είναι ιδιοκτήτης φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης στο Ίλιον και Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Από το 2017 είναι πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Δυτικές Ακαδημίες Καλαθοσφαίρισης και από το 2021 μέλος της Επιτροπής Καλαθοσφαιρικών Εγκαταστάσεων της ΕΣΚΑ. Συμμετείχε ενεργά επί πολλά έτη σε σχολικούς Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και της Ένωσης Γονέων Ιλίου. Είναι παντρεμένος και έχει δύο αγόρια

