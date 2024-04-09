«Ξεκινάμε από την Κρήτη για να πάμε σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε χωριό σε κάθε πόλη και να ενισχύσουμε τη δημοκρατική παράταξη που είναι η δύναμη η οποία θα γίνει ανάχωμα και φραγμός στην αλαζονεία του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο και είχε συνάντηση με τον πρόεδρο και τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου της πόλης.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι μετά την παρουσίαση του ψηφοδελτίου επί της ουσίας ξεκινάει από την Κρήτη η μάχη για τις ευρωεκλογές, σημειώνοντας ότι ο ελληνικός λαός «δεν μπορεί άλλο να βιώνει το τρίπτυχο διαφθορά, συγκάλυψη, ατιμωρησία» καθώς όπως επισήμανε «αυτό κλονίζει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στην πολιτική και στη δημοκρατία».

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του προσερχόμενος στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, «έχουμε χρέος ως δημοκρατική παράταξη να υπερασπιστούμε τους θεσμούς, αυτό έκανα και προχθές από την Ανεξάρτητη Αρχή» προσθέτοντας πως «θα συνεχίσω τον αγώνα μου, διότι προτεραιότητά μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η ποιοτική δημοκρατία».

«Θέλω να αναρωτηθεί κάθε εργαζόμενος τι σημαίνει ανάπτυξη του κ. Μητσοτάκη, όταν η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού είναι η μικρότερη σε όλη την Ευρωζώνη και η δεύτερη μικρότερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τον λαό της Βουλγαρίας» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θέτοντας το ερώτημα «τι είδους ανάπτυξη είναι αυτή, η οποία στηρίζεται στον αφελληνισμό της ελληνικής οικονομίας;»

Επισήμανε ότι η Ελλάδα χρειάζεται μία ανθεκτική οικονομία και μια δίκαιη κοινωνική πολιτική «η οποία θα βασίζεται σε ένα άλλο δρόμο» επισημαίνοντας ότι «οι πολιτικές της ΝΔ βοηθούν μόνο τους λίγους σε βάρος των πολλών» και ότι αυτό «το πληρώνει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι που στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αμείβονται κάτω από 1.000 ευρώ τον μήνα και κάθε 15 του μήνα βιώνουν τη δυσκολία των αγοράσουν τα βασικά αγαθά για την οικογένειά τους».

Όπως σημείωσε, ενόψει των ευρωεκλογών «έχουμε χρέος στις 9 Ιουνίου να στείλουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα χρειάζεται μία άλλη πολιτική δύναμη, που να κάνει πραγματική αντιπολίτευση, να υπηρετήσει τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία» αλλά και να βοηθήσει «να πέσει το κόστος ζωής και να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα».

«Αυτό θα υπηρετήσει το ΠΑΣΟΚ με όλες του τις δυνάμεις» κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΕΚΗ και μέλη της Διοίκησης, έθεσαν στον Νίκο Ανδρουλάκη, εργασιακά ζητήματα, θέματα που αφορούν στα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα, το ζήτημα των μισθών αλλά και τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Επιπλέον αναφέρθηκαν στην έλλειψη όπως είπαν ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά και εργατικών χεριών και επιπρόσθετα σε ζητήματα που απασχολούν συνολικά την κοινωνία όπως το ζήτημα της υποστελέχωσης της δημόσιας υγείας, όπως τόνισαν. Μάλιστα υπό αυτό το πρίσμα, ζήτησαν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ να κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Ο κ. Ανδρουλάκης στην επίσκεψή του στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου συνοδευόταν από τους βουλευτές Ηρακλείου, υποψηφίους ευρωβουλευτές αλλά και τοπικά στελέχη του κόμματος.

Αμέσως μετά θα παραβρεθεί στην παρουσίαση του βιβλίου του υποψηφίου ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη με τίτλο "Επειδή δεν υπάρχει Planet B", που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Μανόλης Καρέλλης στο Δημοτικό κτίριο της Οδού Ανδρόγεω στο Ηράκλειο, από το Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης και τις Εκδόσεις Πατάκη, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.