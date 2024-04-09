Ξεκινάει το 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Το 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ξεκινά τις εργασίες του αύριο, Τετάρτη 10 Απριλίου 2024, για 9η συνεχή χρονιά, στον ‘ομφαλό της γης’, την πόλη των Δελφών.

Τίτλος της φετινής συνάντησης, που θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο 13 Απριλίου 2024, είναι η «Μεγάλη Μετάβαση», με κεντρικό άξονα των συζητήσεων τις πολύπλευρες μεταβάσεις που σημειώνονται σχεδόν σε κάθε τομέα της σύγχρονης ζωής.

Όπως κάθε χρόνο, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών τελεί Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η οποία και θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών.

Πολιτικοί ηγέτες, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, κορυφαίοι επιχειρηματίες, ανώτατα στελέχη διεθνών οργάνων και οργανισμών, επιδραστικές δεξαμενές σκέψης και πρωτοπόροι επιστήμονες θα αναλύσουν τους μετασχηματισμούς που μεταμορφώνουν σήμερα τον κόσμο μας, συμπεριλαμβανομένων:

4 Προέδρων της Δημοκρατιας

Προεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Προεδρος Μαυροβουνιου Jakov Milatović

Πρόεδρος Σλοβενίας H.E. Nataša Pirc Musar

Πρόεδρος της Ουκρανίας (Ζωντανή Σύνδεση) Volodymyr Zelensky

3 Ευρωπαίων Επιτρόπων

Επιτροπος Οικονομικών Paolo Gentiloni

Επιτροπος Διευρυνσης Olivier Varhelyi

Αντιπρόεδρος ΕΕ Μαργαρίτης Σχοινάς

Προσωπικοτήτων από Διεθνείς Οργανισμούς

Γενικός Γραμματέας ΟΟΣΑ, Mathias Cormann,

Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004-2014) José Manuel Barroso

Ξένων Υπουργών

Υπουργος Εξωτερικων, Πολωνίας Radoslaw Sikorski

Υπουργος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Αγγλιας- Nusrat Ghani

Υπουργος Εξωτερικών Κόσοβο, Donika Gërvalla–Schwarz

Υφυπουργος Εξωτερικών- Αλβανιας- Besart Kadia

Και σχεδόν όλοι οι Έλληνες Υπουργοί και Υφυπουργοί μαζί με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολιτευσης και τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ.

Επισης CEOs από όλους του μεγάλους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, CEOs Τραπεζών και Έλληνες και ξένοι CEOs πολυεθνικών εταιρειών στην Ελλάδα

Άλλες σημαντικές εγχώριες και διεθνείς προσωπικότητες συμπεριλαμβάνουν:

Sviatlana Tsikhanouskaya, εξοριστη ηγέτης της αντιπολίτευσης στην Λευκορωσία

Στρατηγος David H. Petraeus, αναγνωρίζεται ως ένας από τους πιο έμπειρους στρατιωτικούς επιτελείς του 21ου αιώνα στα σύγχρονα πεδία μάχης και στον «πόλεμο» πληροφοριών. Επικεφαλής των συμμαχικών δυνάμεων στο Ιράκ και αργότερα επικεφαλής των Αμερικανικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν με πρόταση του Προέδρου Ομπάμα

Κωνσταντίνος Δασκαλάκης- Καθηγητης στο ΜΙΤ

Niall Ferguson- Βρετανός ιστορικός, Καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Στανφορντ .Θεωρείται από τους πιο ανανεωτικούς ιστορικούς της εποχής μας, με ειδίκευση στη διεθνή ιστορία και στην οικονομική ιστορία

Philipp Hildebrand, Αντιπρόεδρος του μεγαλύτερου επενδυτικού ομίλου στον κόσμο - BlackRock-που διαχειρίζεται πάνω από 10 τρισεκατομμύρια δολάρια

Ismael Clemente CEO & Vice President , Merlin Properties -Επικεφαλής της μεγαλύτερης εταιρείας ακινητων στην Ισπανία- Πορτογαλία με ακίνητα αξίας πάνω από 11 δισεκατομμύρια δολάρια

Nikos Stathopoulos- BC Partners - Η BC Partners έχει επενδύσει τα τελευταία 18 χρόνια περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ σε 6 διαφορετικούς κλάδους στην Ελλάδα

Η παρακολούθηση του Φόρουμ online είναι δωρεάν με εγγραφή εδώ.

Στην ιστοσελίδα του Φόρουμ (https://def-ix.delphiforum.gr/) μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για όλους τους επιβεβαιωμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα συμμετέχουν στο 4ήμερο Φόρουμ του Απριλίου.

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με διεθνή χαρακτήρα, όπου συναντώνται κάθε χρόνο προσωπικότητες κύρους και πρωτοπόροι από την Οικονομία, την Πολιτική και την Ακαδημαϊκή κοινότητα. Στόχος του Φόρουμ είναι η σκιαγράφηση ενός ρεαλιστικού πλαισίου στόχων και δράσεων, η αναζήτηση πολιτικών για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, και η εξεύρεση κατάλληλων λύσεων στα σύνθετα και αλληλεξαρτώμενα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, η Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος.

Πηγή: skai.gr

