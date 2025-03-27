Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στη Χαριλάου Τρικούπη επιχειρούν να απαντήσουν στη δημοσκοπική κάμψη με το πρόγραμμά τους, ενώ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι επενδύει στον φόβο και δημιουργεί το τεχνητό δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος».

«Υπάρχει ένα κλίμα το οποίο είναι αντιπολιτικής το οποίο ουσιαστικά η κυβέρνηση επιχειρεί να το εργαλειοποιήσει για να δημιουργήσει το δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι. Εμάς αντίπαλος μας είναι η κυβέρνηση. Προφανέστατα θεωρώ ότι είμαστε σε μία κάμψη προφανέστατα θα αγωνιστούμε για να την ανατρέψουμε και να πάμε καλύτερα» ανέφερε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο OPEN ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκλεισε για μια ακόμη φορά τα σενάρια συνεργασίας και απάντησε αρνητικά στην πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου για κοινό ψηφοδέλτιο.

«Εάν τα κόμματα αθροιστούν, μειώνεται το ακροατήριο τους ή όχι; Άρα ποιος κέρδισε; Προτείνουν κάποιοι να αθροιστούν τα κόμματα για να μειωθούν τα ακροατήριο τος και τελικά ωφελημένος να είναι η νέα Δημοκρατία. Συνεχίζω αταλάντευτος τη δέσμευση που πήρα απέναντι στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ ο οποίος με έχει εκλέξει δύο φορές πρόεδρο» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Αποχωρήσεις από το ΠΑΣΟΚ

Και ενώ στην πράσινη παράταξη το κάλεσμα είναι ανοιχτό για τους προοδευτικούς πολίτες και τα στελέχη έρχονται σε επαφή με τους πολίτες στο πλαίσιο των περιφερειακών συνεδρίων του κόμματος, με στόχο την αμφίπλευρη διεύρυνση, δυο στελέχη του κόμματος ανακοίνωσαν με επιστολή στον γραμματέα της παράταξης την αποχώρηση τους από το ΠΑΣΟΚ επικαλούμενοι πολιτικές διαφωνίες.

Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου που είχε συμπεριληφθεί στο πράσινο ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές, αλλά και ο Δημήτρης Μελίδης, αναπληρωτής Γραμματέας του Τομέα Θεσμών του κινήματος, κοινοποίησαν με email την απόφαση τους στο κόμμα την Κυριακή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ακολούθησε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Σπυρόπουλο.

Πάντως, ψιθυρίζεται ότι τα δυο στελέχη φέρονται να φλερτάρουν με την Κουμουνδούρου και αυτό που μένει να δούμε είναι αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν τις επόμενες μέρες.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι είναι πιθανές και άλλες αποχωρήσεις από την πράσινη παράταξη.

Τομείς ΠΑΣΟΚ: Άρχισαν τα τηλέφωνα

Τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να ανακοινωθούν τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν τους τομείς του ΠΑΣΟΚ μετά από επεξεργασία εκατοντάδων βιογραφικών. Σύμφωνα με πληροφορίες τα πρώτα τηλέφωνα έχουν ήδη γίνει σε υποψήφιους που πήραν το πράσινο φως και το πιο πιθανό είναι μέχρι την Παρασκευή να γίνουν και οι επίσημες ανακοινώσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη, αφού οι λεπτομέρειες κλείδωσαν πριν το ταξίδι του προέδρου για Αμερική.

Ο Βασίλης Σκουντής φιγουράρει για τη θέση του τομεάρχη Αθλητισμού του κόμματος.

Ο Γιώργος Πεταλωτής φαίνεται ότι θα παραμείνει στη θέση του ως τομεάρχης Αμυνας του ΠΑΣΟΚ, όπως και ο Δημήτρης Σαρηγιάννης στη θέση του ως γραμματέας Υποδομών. Για τη θέση του γραμματέα Μεταφορών ακούγεται το όνομα του καθηγητή Νίκου Ηλιού ενώ τομεάρχης Δικαιοσύνης αναμένεται να παραμείνει ο Χρήστος Κακλαμάνης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι νέος γραμματέας Ανάπτυξης θα ανακοινωθεί ο Κώστας Γάτσιος, ενώ το χαρτοφυλάκιο Υγείας θα περάσει στα χέρια του Γιώργου Φραγγίδη. Ένα όνομα που συζητείται για την Παιδεία είναι ο Σωκράτης Κάτσικας (πρώην πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.