Ο Φάμελλος καλεί Ανδρουλάκη για κοινό ψηφοδέλτιο στις εκλογές

Ευθεία πρόταση στο ΠΑΣΟΚ για συγκρότηση κοινού ψηφοδελτίου στις προσεχείς εκλογές έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε συνέντευξή του.

«Δεν υπάρχει περιθώριο καθυστέρησης. Η κοινωνία θέλει απαντήσεις. Και τις θέλει άμεσα. Η πρότασή μας περιλαμβάνει κοινοβουλευτική συμπόρευση, πολιτικό φόρουμ διαλόγου και κοινωνικές συνεργασίες για τα ζητήματα της κοινωνίας. Και όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, την προοδευτική διέξοδο και τις απαιτούμενες συγκλίσεις μπορεί να εγγυηθεί μόνο ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», αναφέρει σε συνέντευξή του στο dnews ο κ. Φάμελλος.

«Τελικός στόχος είναι στις επόμενες εκλογές, και κατά την άποψή μου πολύ πριν από αυτές, να υπάρχει ψηφοδέλτιο και φορέας που θα κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη και θα υλοποιήσει την προοδευτική και δημοκρατική αναγέννηση της χώρας μας», σημειώνει.

Πετώντας το γάντι στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφέρει: «Η πρόταση που έχει δημοσιοποιήσει, ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τη ΝΔ, δεν είναι ούτε βιώσιμη ούτε εφικτή. Του ζητώ να απαντήσει θετικά στην πρόκληση της συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων και να δώσουμε προοπτική στην κοινωνία, να ρίξει την κυβέρνηση και να νικήσει τη ΝΔ».

Στη συνέχεια επισημαίνει πως ο «ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να πάρει πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα. Χωρίς προϋποθέσεις, άμεσα και με πράξεις. Η ιστορία δεν γράφεται από όσους παρακολουθούν ή σχολιάζουν τις εξελίξεις, αλλά από όσους διεκδικούν και δρουν. Επαναλαμβάνω: Απαιτείται άμεσα προγραμματικός διάλογος με σαφές χρονοδιάγραμμα. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων».

Παράλληλα, ο κ. Φάμελλος είναι θετικός σε συμπόρευση με τη Νέα Αριστερά λέγοντας πως «είναι πολλά τα κοινά», ωστόσο εμφανίζεται αρνητικός με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, σημειώνοντας πως «δεν έχει προτάσεις και θέσεις».





Πηγή: skai.gr

