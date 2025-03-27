Τα πολλά ακροατήρια ανοίγουν την ατζέντα

Της Δώρας Αντωνίου

Την επιδίωξη να «συνομιλήσει» ταυτόχρονα με πολλά, διαφορετικά ακροατήρια προτάσσει η κυβέρνηση ως αιχμή στην προσπάθεια να ανατάξει το δημοσκοπικό κλίμα και να καταφέρει να ανεβάσει τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Η χθεσινή τοποθέτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο υπουργικό συμβούλιο είναι ενδεικτική αυτής της στρατηγικής, σε συνδυασμό με την επίσκεψή του λίγες ώρες νωρίτερα στο υπουργείο Μετανάστευσης. Καθημερινότητα, πολιτική σταθερότητα, κυριαρχικά δικαιώματα, μεταναστευτική πολιτική είναι τα ζητήματα που ταυτόχρονα αναδεικνύει η κυβέρνηση, επιδιώκοντας να πείσει τους πολίτες ότι διαθέτει τις απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα θέματα, σε αντίθεση με τους πολιτικούς αντιπάλους. Σταθερή επιδίωξη η ανάκτηση της πρωτοβουλίας των κινήσεων.

Ο πρωθυπουργός επιδίωξε να εκπέμψει συγκεκριμένα μηνύματα, με πολλούς αποδέκτες. Καταρχάς να απαντήσει στην καταγεγραμμένη δυσαρέσκεια των πολιτών για την οικονομική κατάστασή τους, σε συνδυασμό με την ακρίβεια, που σταθερά προτάσσουν ως ένα από τα κορυφαία προβλήματα της καθημερινότητας. Η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 50 ευρώ από τον επόμενο μήνα «θα σηματοδοτήσει για ακόμα μία φορά την πρόθεση της κυβέρνησης να επιστρέψει σταδιακά στην κοινωνία ένα μερίδιο της συλλογικής μας ανάπτυξης» είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε για σταθερά βήματα με στόχο τη συνεχή βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά και για υλοποίηση των υπολοίπων προτεραιοτήτων για καλύτερη υγεία, πιο σύγχρονη παιδεία, πιο αποτελεσματικό ψηφιακό κράτος.

Ταυτόχρονα, επιδίωξε να απευθυνθεί και στο πιο παραδοσιακό ακροατήριο του κυβερνώντος κόμματος, προαναγγέλλοντας την κατάθεση στη Βουλή του μακροπρόθεσμου προγράμματος της εθνικής άμυνας.

Επί της ουσίας, έθεσε ένα συνολικό πλαίσιο για να απευθυνθεί ακολούθως στο ακροατήριο που δείχνει να λοξοκοιτάζει προς άλλες πιθανές πολιτικές επιλογές. Μίλησε για δημόσιο διάλογο «που τείνει να γίνει μονοθεματικός και που συχνά υποβιβάζεται σε κομματικούς διαξιφισμούς, γεμάτους τοξικότητα» θέλοντας επί της ουσίας να καταδείξει ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη πολιτική ατζέντα και κυβερνητική πρόταση που να ακούγεται από κάποιον άλλο πολιτικό φορέα.

Ο κ. Μητσοτάκης έδειξε, επίσης ότι σταθερά ο ίδιος και η κυβέρνηση θα επαναφέρουν το στοιχείο της σταθερότητας. Και χθες αναφέρθηκε στο κεκτημένο της πολιτικής σταθερότητας, το οποίο συνέδεσε με τη θέση της χώρας απέναντι στους διεθνείς γεωπολιτικούς και οικονομικούς συσχετισμούς. «Δυστυχώς, είναι κάτι το οποίο φαίνεται να μην απασχολεί καθόλου κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης» είπε. Με τη σταθερότητα και τη στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στις γεωπολιτικές προκλήσεις συνέδεσε την εκδήλωση νέου ενδιαφέροντος από την Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης. Και απευθύνθηκε στο κοινό που εμφανίζεται να ανησυχεί και να αγωνιά για τα ζητήματα που άπτονται της εθνικής κυριαρχίας. «Είναι μία απόδειξη ότι η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα, σε πείσμα της κακόβουλης σπερμολογίας κάποιων. Αλλά είναι επίσης μία απόδειξη ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται ως ένας ενεργειακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή» επισήμανε σχετικά.

Λίγες ώρες νωρίτερα, στη διάρκεια της επίσκεψής του στο υπουργείο Μετανάστευσης, ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε την πιο σκληρή γραμμή που υιοθετεί η κυβέρνηση στο μεταναστευτικό, απευθυνόμενη κατά κύριο λόγο σε ένα πιο συντηρητικό ακροατήριο, το οποίο δείχνει να ελκύεται από φωνές στα δεξιά της Ν.Δ., εκεί όπου αθροίζεται πλέον ένα ποσοστό σταθερά υψηλότερο του 15%. «Δέσμευση της κυβέρνησης είναι να πρωτοστατήσει και στον ευρωπαϊκό διάλογο, ο οποίος γίνεται για τον κανονισμό των επιστροφών» είπε ο κ. Μητσοτάκης και επανέλαβε ότι «αν κάποιος εισέλθει παράνομα, θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να επιστρέψει στη χώρα προέλευσής του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.