Ακόμη δύο στελέχη αποχωρούν από το ΠΑΣΟΚ

Δύο ακόμη στελέχη χάνει το ΠΑΣΟΚ, τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου και τον Δημήτρη Μελίδη, που αποχωρούν από την Χαριλάου Τρικούπη.

Η κ. Αντωνοπούλου ήταν υποψήφια στις ευρωεκλογές του 2024, ενώ ο κ. Μελίδης είχε διατελέσει αναπληρωτής τομεάρχης Θεσμών.

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα και ο πρώην γραμματέας και πρώην υπουργός Σωκράτης Ξυνίδης.

«Πολλές φορές ένοιωσα ξένο σώμα σε αυτό το κόμμα. Κατά την περίοδο που από Κίνημα μετατράπηκε σε μηχανισμό Τσουκάτου, την εποχή της προεδρίας Βενιζέλου με Γραμματέα τον Ανδρουλάκη, εποχής που προέκυψε από το διαρκές εσωκομματικό πραξικόπημα που ξεκίνησε το 2007 και ολοκληρώθηκε το 2011, την εποχή που έπρεπε να υποκλιθείς στα απολιθώματα του γεννηματικού μπλόκ» δήλωνε χαρακτηριστικά ο κ. Ξυνίδης σε ανάρτησή του στο Facebook.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.