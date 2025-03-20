Ένα διαφορετικό πολιτικό τοπίο δείχνει να διαμορφώνεται μετά τις μεγάλες συγκεντρώσεις για τα Τέμπη, με την Πλεύση Ελευθερίας, κατά κύριο λόγο και την Ελληνική Λύση, κατά δεύτερο λόγο, να αναδεικνύονται στους κερδισμένους, τουλάχιστον για το διάστημα που διανύσουμε.

Η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ, την οποία διεξήγαγε η εταιρεία Pulse και παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τη Σία Κοσιώνη, επιβεβαίωσε το νέο πολιτικό σκηνικό ποι δείχνει να διαμορφώνεται, με τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει πρώτο κομμα, ,με χαμηλά ωστόσο ποσοστά σε σχέση με τις τελευταίες εθνικές εκλογές και την Πλεύση Ελευθερίας να διεκδικεί ανοιχτά τη δεύτερη θέση, την οποία μοιράζεται με το ΠΑΣΟΚ.

Στην 4η θέση ακολουθεί η Ελληνική Λύση, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να παρουσιάζει μία ελαφριά ανάκαμψη στα ποσοστά του., φτάνοντας το ΚΚΕ.

Μοιρασμένες οι απόψεις για τον ανασχηματισμό

Όσον αφορά στον ανασχηματισμό, οι απόψεις των πολιτών για το αν ήταν θετικός ή αρνητικός, είναι μοιρασμένες.

Πολύ υψηλό το ενδιαφέρον για την τραγωδία των Τεμπών

Στην ερώτηση για το πόσο σημαντική είναι η υπόθεση των Τεμπών, η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε «ναι».

Υψηλά ποσοστά ανησυχίας για Υγεία και Ακρίβεια

Η ακρίβεια-οικονομικά και η υγεία παραμένουν τα δύο βασικά θέματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες, με ποσοστά άνω του 90%, δηλαδή σχεδόν τους πάντες.

Πώς κρίνεται η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ

Η δημοσκόπηση της Pulse συμπεριέλαβε στο ερωτηματολόγιό της και τα μέχρι στιγμής δείγματα της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, με τις αποφάσεις του, επανακαθορίζει τις ισορροπίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

