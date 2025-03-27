Στο Παρίσι για Ουκρανία και τετραμερή ο πρωθυπουργός

Της Δώρας Αντωνίου

Η Σύνοδος για την Ουκρανία που συγκαλεί στο Παρίσι ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, σήμερα, είναι το πρώτο σκέλος της επίσκεψης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη γαλλική πρωτεύουσα. Εκεί θα βρεθούν η πλειονότητα των ηγετών της Ε.Ε. αλλά και η ηγεσία των ευρωπαϊκών θεσμών και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Η Σύνοδος συγκαλείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την πορεία της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ουκρανία.

Στο δεύτερο σκέλος της επίσκεψης του πρωθυπουργού στο Παρίσι, αύριο Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο των Ηλυσίων συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν, τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν.

Πρόκειται για την πρώτη τετραμερή συνάντηση των τεσσάρων χωρών, η οποία πραγματοποιείται στο ανώτατο επίπεδο και σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις περιφερειακές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Ανάλογα σχήματα συνεργασίας έχει αποδειχθεί ότι λειτουργούν ενισχυτικά ως παράγοντες σταθερότητας και ασφάλειας, ενώ η συμμετοχή της χώρας μας επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο που διαδραματίζει. Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που επισκέφθηκε τον Λίβανο τον περασμένο Δεκέμβριο, αμέσως μετά την επίτευξη της συμφωνίας εκεχειρίας και είχε δηλώσει την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει στην ενίσχυση των κρατικών δομών του Λιβάνου.

Την Κυριακή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Ισραήλ, όπου θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ και τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πέραν της επιβεβαίωσης της ισχυρής στρατηγικής συμμαχίες ανάμεσα στις δύο χώρες, η επίσκεψη στο Ισραήλ γίνεται σε μια κρίση συγκυρία για την πορεία του έργου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, το οποίο αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων καθώς επίκειται η επανέναρξη των εργασιών για την πόντιση του καλωδίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.