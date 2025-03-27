Ερμητικά κλειστή κρατά την πόρτα του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το «παιχνίδι» στην κεντροαριστερά θα είναι σκληρό με τον Σωκράτη Φάμελλο να δείχνει χθες τα «δόντια» του απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι αποφασισμένος να μην κάνει εκπτώσεις σε σχέση με την αυτόνομη πορεία του κόμματος. Δεν ακούει τις «σειρήνες» για ενδεχόμενες συνεργασίες και εμφανίζεται πεπεισμένος πως ο χρόνος που απομένει μέχρι τις εκλογές θα λειτουργήσει υπέρ του. Με αυτή τη λογική απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη την πρόταση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση ενός κοινού ψηφοδελτίου.

Στη Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν πως η Πλεύση Ελευθερίας, που εμφανίζεται να καταλαμβάνει σε κάποιες έρευνες τη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, σύντομα θα «ξεφουσκώσει», καθώς είναι ένα προσωποπαγές κόμμα χωρίς πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν έμπειρα στελέχη δίπλα στην πρώην πρόεδρο της Βουλής που να μπορούν να σηκώσουν το βάρος ενός κινήματος που είναι στη ζώνη του 15% και έχει κυβερνητική προοπτική. Στηριγμένη στα Τέμπη η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει καταφέρει να εκτοξεύσει τα ποσοστά της, όμως το δύσκολο από εδώ και στο εξής είναι να παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα. Με αυτά τα δεδομένα στο «πράσινο στρατόπεδο» πιστεύουν πως δεν έχουν κανένα λόγο να βιαστούν και να δεσμευτούν σε ένα σχήμα που είναι αμφίβολο πόσο μπορεί να προχωρήσει.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με την πρόταση του συμπόρευση «φωτογραφίζοντας» ως βασικούς εταίρους το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά, αλλά και εξωκοινοβουλευτικά σχήματα επιχειρεί να πιέσει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στελέχη της Κουμουνδούρου πιστεύουν πως ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη μπορεί να έχει την πολυτέλεια σε αυτό το χρονικό σημείο να αρνείται την κάθοδο στις εκλογές σε ένα ενιαίο σχήμα, όμως θα κληθεί να πάρει κρίσιμες αποφάσεις όσο οι κάλπες θα πλησιάζουν και τα ποσοστά του δεν θα ανεβαίνουν. Στον ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν πως πρέπει χωρίς άλλη χρονοτριβή να δοθεί μια ώθηση στις προοδευτικές δυνάμεις που μόνα τους τα σημερινά κόμματα δεν μπορούν να δώσουν. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, άλλωστε δείχνουν πως οι πολίτες επιθυμούν να δουν ενωμένη την κεντροαριστερά να προχωρά σε μια αλλαγή του πολιτικού σκηνικού.

Το «μπρα ντε φερ» ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα θα είναι σκληρό. Από την Κουμουνδούρου θα επιχειρήσουν να πετάξουν στη Χαριλάου Τρικούπη τον «μουτζούρη» υποστηρίζοντας πως με τη στάση που τηρεί δίνει το «φιλί της ζωής» στην κυβέρνηση. Αν αυτή η στάση προκαλέσει «μουρμούρα» στο εσωτερικό του κόμματος του Νίκου Ανδρουλάκη η πίεση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Με τις περιφερειακές συνδιασκέψεις και με τον προγραμματικό λόγο το ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να βρει διέξοδο. Θα πρέπει, όμως σύντομα να εμφανίσει μια καλύτερη εικόνα στα δημοσκοπικά του νούμερα. Σε διαφορετική περίπτωση το αφήγημα περί πρωτιάς στις εκλογές ακόμα πιο δύσκολα θα μπορεί να γίνει πειστικό. Αυτό ισχύει και για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι «χαμηλές πτήσεις» δεν μπορούν πλέον να δικαιολογηθούν, πέντε μήνες μετά την αλλαγή ηγεσίας. Το «σκαλοπάτι» για τον Σωκράτη Φάμελλο μέσω του οποίου θα μπορέσει να ασκήσει μεγαλύτερο πρέσινγκ στον Νίκο Ανδρουλάκη είναι η κοινοβουλευτική συμπόρευση με τη Νέα Αριστερά και η ανάκτηση της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι μια «εξίσωση» ιδιαιτέρως δύσκολη μιας και το κόμμα του Αλέξη Χαρίτση εμφανίζεται διχασμένο ως προς μια τέτοια προοπτική με την πλειοψηφία στο Πολιτικό Κέντρο να προκρίνει την αυτόνομη πορεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.