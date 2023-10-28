Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιούνται στα Χανιά και οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Ο πρωθυπουργός, έφτασε λίγο πριν από τις 11.00 στο Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου στην οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, κ.κ. Δαμασκηνός για την επίσημη δοξολογία.
Στα Χανιά βρίσκεται και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης ενώ το παρών δίνουν τόσο ο Δήμαρχος Χανίων, όσο και ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων.
- Μάντζος: Η κυβέρνηση να εξηγήσει την αποχή της από το ψήφισμα του ΟΗΕ για τη Γάζα
- Κασσσελάκης: Πριν από 83 χρόνια ο ελληνικός λαός αποφάσιζε να αντισταθεί στις αξιώσεις του φασιστικού Άξονα
- Κουτσούμπας: Οι λαοί που αγωνίζονται για τη λευτεριά και το δίκιο τους βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.