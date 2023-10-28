Λογαριασμός
Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη οι εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου στα Χανιά - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Ο πρωθυπουργός, έφτασε  λίγο πριν από τις 11.00 στο Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου -  Στα Χανιά βρίσκεται και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης

Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιούνται στα Χανιά και οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ο πρωθυπουργός, έφτασε  λίγο πριν από τις 11.00 στο Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου στην οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, κ.κ. Δαμασκηνός για την επίσημη δοξολογία.

 Στα Χανιά βρίσκεται και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης ενώ το παρών δίνουν τόσο ο Δήμαρχος Χανίων, όσο και ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων.

