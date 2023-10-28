Μάντζος: Η κυβέρνηση να εξηγήσει την αποχή της από το ψήφισμα του ΟΗΕ για τη Γάζα

Τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης να απέχει από την ψηφοφορία για το ψήφισμα του ΟΗΕ, που ζητούσε εκεχειρία για ανθρωπιστικούς λόγους στη Γάζα επικρίνει και το ΠΑΣΟΚ.

«Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για τους λόγους, που οδήγησαν στη χθεσινή της απόφαση», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και υπεύθυνος του Τομέα Εξωτερικών του Κινήματος.

Σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «την ώρα που ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις δραματικές εξελίξεις στη Γάζα, η διεθνής κοινότητα αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά αδύναμη να συμφωνήσει στα θεμελιώδη.

Δυστυχώς, σημαντικός αριθμός χωρών, ανάμεσα στις οποίες και η δική μας, απείχαν χθες βράδυ από το ψήφισμα του ΟΗΕ για άμεση ανθρωπιστική εκεχειρία στην περιοχή, σε αντίθεση προς την πλειοψηφία των κρατών – μελών, ανάμεσα στα οποία η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο κ.ά.

Η καταδίκη της τρομοκρατικής δράσης της Χαμάς οφείλει να είναι ανεπιφύλακτη, το ίδιο όμως ανεπιφύλακτη οφείλει να είναι η περιφρούρηση των ανθρωπιστικών αξιών, η προστασία των αμάχων και των παιδιών.

Ο ανθρωπισμός δεν μπορεί να τίθεται υπό αίρεση ούτε υπό την επιφύλαξη γεωπολιτικών υπολογισμών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.