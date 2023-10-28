Μήνυμα Κασσσελάκη για την 28η Οκτωβρίου

«Σήμερα που ο ναζισμός διεκδικεί και πάλι το δικό του μερίδιο μίσους και αίματος, συχνά καμουφλαρισμένος, που επιχειρείται να ξαναγραφτεί η Ιστορία, που στα πεδία των μαχών περισσεύει η οδύνη, που οι άμαχοι πληρώνουν υψηλό φόρο αίματος, τα μαθήματα της δικής μας Ιστορίας δεν μπορούν και δεν πρέπει να αφήσουν κανέναν μας αδιάφορο», τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης σε μήνυμα του για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Μέσα από τις στάχτες του πολέμου και παρά τα αλλεπάλληλα χτυπήματα που δέχτηκε από τις ναζιστικές δυνάμεις στη συνέχεια, ο ελληνικός λαός βγήκε πιο δυνατός. Αυτή η δύναμη ήταν που τον ώθησε να αναδείξει τις έννοιες της Δημοκρατίας, της Δικαιοσύνης και της Ελευθερίας σε κυρίαρχες και καθοριστικές, όσο κι αν αυτές οι επιλογές του επιφύλαξαν νέα βάσανα και θυσίες, όσο κι αν τις πλήρωσε με αίμα.

Οι αξίες που σφυρηλάτησε ο λαός μας στο αμόνι του πολέμου και αργότερα της Αντίστασης, η επιθυμία για ελεύθερη σκέψη, για ελεύθερη ζωή και για ειρήνη, είναι πανανθρώπινες μα και πάντα επίκαιρες. Σήμερα που ο ναζισμός διεκδικεί και πάλι το δικό του μερίδιο μίσους και αίματος, συχνά καμουφλαρισμένος, που επιχειρείται να ξαναγραφτεί η Ιστορία, που στα πεδία των μαχών περισσεύει η οδύνη, που οι άμαχοι πληρώνουν υψηλό φόρο αίματος, τα μαθήματα της δικής μας Ιστορίας δεν μπορούν και δεν πρέπει να αφήσουν κανέναν μας αδιάφορο. Είναι τα μεγαλύτερα μαθήματα για την αξία της ανθρώπινης ζωής και της ελευθερίας. Για το δίκιο που κανένα κανόνι δεν μπορεί να το νικήσει. Για τα συλλογικά κατορθώματα που κανένας δεν μπορεί να μας στερήσει. Αν το θέλουμε όλοι, μπορούμε».

