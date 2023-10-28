«Παντού και πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας βρίσκονται οι λαοί που αντιστέκονται και αγωνίζονται για τη λευτεριά και το δίκιο τους, που υψώνουν ανάστημα στη βία των κατακτητών και των εκμεταλλευτών. Αυτό κρίνεται σήμερα με τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού, αυτό θα κριθεί αύριο στους μεγάλους αγώνες που έχουν όλοι οι λαοί μπροστά τους», δήλωσε για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.