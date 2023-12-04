Οικονόμου: Η Αστυνομία εξιχνιάζει μείζονες υποθέσεις, με πολλαπλές διαστάσεις

«Η Αστυνομία, με καλά μελετημένο και οργανωμένο σχέδιο, εξιχνιάζει μείζονες υποθέσεις, με πολλαπλές διαστάσεις». Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, σχετικά με την εξάρθρωση από την ΕΛΑΣ κυκλώματος παράνομης αναμετάδοσης συνδρομητικών καναλιών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Οικονόμου:

«Η μάχη κατά των εγκληματικών οργανώσεων που επιδίδονται στην παράνομη αναμετάδοση συνδρομητικών καναλιών είναι διαρκής και επίμονη. Μετά την εξάρθρωση του περασμένου Σεπτεμβρίου, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε μία ακόμη σημαντική επιτυχία. Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εξαρθρώθηκε άλλη μία εγκληματική οργάνωση, με παράνομο όφελος 420.000 ευρώ και ζημία σε βάρος των εταιρειών πάνω από 2 εκατ. ευρώ. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 12 μελών της οργάνωσης, ενώ η ΕΛΑΣ προχώρησε σε συνολικά 11 συλλήψεις. Η Αστυνομία, με καλά μελετημένο και οργανωμένο σχέδιο, εξιχνιάζει μείζονες υποθέσεις, με πολλαπλές διαστάσεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.