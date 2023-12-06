Παπαθανάσης: To νομοσχέδιο αποδίδει φορολογική δικαιοσύνη

«Η φοροδιαφυγή είναι συνώνυμο της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Θα πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες, γιατί δεχόμαστε ο μέσος συνταξιούχος να πληρώνει φόρο 938 ευρώ, ο μέσος εργαζόμενος 1.161 ευρώ και το 71% των ελευθέρων επαγγελματιών να πληρώνουν κάτω από τον κατώτατο μισθό», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, σε παρέμβασή του στην ολομέλεια της Βουλής. Οι πόροι που θα προέλθουν από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, θα κατευθυνθούν για την ενίσχυση της υγείας και της παιδείας, όπως άλλωστε αποτυπώνεται και στον Προϋπολογισμό του 2024, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.

Το νομοσχέδιο αυτό αποδίδει δικαιοσύνη, φέρνει έσοδα που αποδίδονται στην κοινωνία, είπε ο κ. Παπαθανάσης και αναφέρθηκε σε όσα έχουν γίνει και σχεδιάζονται να γίνουν για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

«Η κυβέρνηση παρέλαβε κενό ΦΠΑ στο 23% και σήμερα έπεσε στο 15%. Ο στόχος είναι ο κενός ΦΠΑ να πάει στο 9% που είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε ότι για τη μείωση της φοροδιαφυγής, ήδη «τρέχουν» οκτώ δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης: ο ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών και τελωνειακών αρχών, η δράση για την επιτάχυνση των επιστροφών ΦΠΑ, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων, η καθολική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και η ηλεκτρονική τιμολόγηση, η κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας, το νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, κυρίως για προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ.

Στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης επίσης, συνεχίζονται οι μεταρρυθμίσεις, όπως το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τις κρατικές επιχειρήσεις, η μεταρρύθμιση του λογιστικού συστήματος και η κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας.

Ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές θα ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024 και με τα νέα συστήματα και τα POS νέας τεχνολογίας, θα φέρουν πρόσθετα έσοδα.

Μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση, είπε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, είναι η υποχρεωτική ανάρτηση εσόδων και δαπανών στο myDATA, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, η αύξηση του προστίμου στο διπλάσιο της συναλλαγής, σε επιχειρηματίες και επιχειρήσεις για χρήση μετρητών σε συναλλαγές άνω των 500 ευρώ, η επιβολή μέτρων στις περιπτώσεις παραβιάσεων στον τομέα των καυσίμων. Σε αυτό το κλίμα λοιπόν, ο κ. Παπαθανάσης απευθύνθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης και ρώτησε τι από τα παραπάνω δεν θα ψηφίσουν.

Σε σχέση με τα μέτρα περιορισμού της φοροδιαφυγής στους ελεύθερους επαγγελματίες, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών είπε ότι μόλις το 4% των ελεύθερων επαγγελματιών πληρώνουν το 51% των φόρων του κλάδου. «Αυτό το νομοσχέδιο δίνει λοιπόν μια μερική απάντηση στο ερώτημα, πώς γίνεται στην Ελλάδα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες να συνεισφέρουν το 0,8% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη βρίσκεται στο 2,1%, δηλαδή η Ελλάδα είναι στο 38% του μέσου όρου της Ευρώπης», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών. Τα μέτρα αυτά, όπως πρόσθεσε, είναι ένα «βήμα μπροστά» για να κατέβει το κενό ΦΠΑ. Ιδίως δε τα μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, συνιστούν μέτρα «απόδοσης φορολογικής δικαιοσύνης».

