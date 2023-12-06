Χαρίτσης: Το φορολογικό νομοσχέδιο αποτελεί ομολογία της αποτυχίας ενός κράτους

Την άποψη ότι το υπό συζήτηση φορολογικό νομοσχέδιο αφορά ιδιαίτερα «τη γενιά της κρίσης» υπογράμμισε κατά την ομιλία του στη Βουλή, ο Αλέξης Χαρίτσης, λαμβάνοντας για πρώτη φορά τον λόγο ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς.

«Τους ανθρώπους που σαν σήμερα, 6 Δεκεμβρίου, είδαν την ενηλικίωσή τους να σφραγίζεται από την κρατική δολοφονία ενός 15χρονου παιδιού, του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Και το αίτημα παραμένει ίδιο: δικαιοσύνη», είπε χαρακτηριστικά ξεκινώντας.

Αναφερόμενος στην ουσία του νομοσχεδίου είπε πως αντί να διορθώνει τις «στρεβλώσεις του παρελθόντος», «μας επιστρέφει στο παρελθόν», ενώ αποτελεί «ομολογία της αποτυχίας ενός κράτους που δεν μπορεί να ρυθμίσει με δίκαιο τρόπο το κρίσιμο ζήτημα της φορολογίας και καταφεύγει σε μέτρα που παραβιάζουν εντέλει τη συνταγματική αρχή ότι οι Έλληνες συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους».

Ο Αλ. Χαρίτσης κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι το εν λόγω νομοσχέδιο «αδιαφορεί για αυτούς που θα έπρεπε να πληρώνουν περισσότερο», οι όποιοι, όπως υποστήριξε, έχουν «ευεργετηθεί» από τη ΝΔ «όλα αυτά τα χρόνια με προκλητικές φοροαπαλλαγές και τους συστηματικούς φοροφυγάδες», ενώ έκανε λόγο και για χρήση της «γνωστής, παλιάς συνταγής του κοινωνικού αυτοματισμού».

«Σήμερα η χώρα έχει ανάγκη μια δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση που θα στηρίζεται στις νέες δυνατότητες που διαθέτουμε -την ψηφιοποίηση, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τον εκσυγχρονισμό του συστήματος- και κυρίως σε έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό», τόνισε ο Αλ. Χαρίτσης.

Συνεχίζοντας, καταλόγισε «υποκρισία» στην κυβέρνηση που «προεκλογικά εξήγγειλε μείωση φόρων και διαφήμιζε σύγχρονα φορολογικά εργαλεία και σήμερα καταφεύγει στο ακριβώς αντίθετο: στην εφαρμογή τεκμηρίων», ενώ υπογράμμισε παράλληλα, ότι «ένα οριζόντιο μέτρο σε εισοδήματα που δεν είναι σταθερά, είναι καταφανώς άδικο» και παρέπεμψε μάλιστα στην σχετική Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής.

«Στη σύνθετη πυραμίδα των ελεύθερων επαγγελματιών, η κυβέρνηση εστιάζει την προσοχή της στη βάση της και αποκαλεί όλους όσοι βρίσκονται εκεί συλλήβδην "φοροφυγάδες"», είπε χαρακτηριστικά, επιρρίπτοντας στη ΝΔ την ευθύνη για τον «εξοβελισμό τους από την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα», προκειμένου «να ενισχυθούν οι λίγες, μεγάλες και ισχυρές, επιχειρήσεις όπως ακριβώς το περιέγραφε η περίφημη έκθεση Πισσαρίδη».

«Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της φοροδιαφυγής, το κόμμα της άδικης φορολογίας, το κόμμα που δεν θέλει ένα σύγχρονο, δίκαιο, κοινωνικά προσανατολισμένο φορολογικό σύστημα», δήλωσε ο Αλ. Χαρίτσης, τονίζοντας παράλληλα ότι γι' αυτούς τους λόγους έχει απέναντί της «ένα ευρύ κίνημα διαμαρτυρίας», ενώ αντιτάχθηκε στη δέσμευσή της κυβέρνησης ότι τα φορολογικά έσοδα προορίζονται για την δημόσια υγεία και παιδεία καθώς, όπως είπε, «οι εξαγγελίες της για το άμεσο μέλλον που δείχνουν την υποβάθμιση και τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση αυτών των δημόσιων αγαθών, ακυρώνουν στην πράξη το επιχείρημά της».

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως η «Νέα Αριστέρα» είναι υπέρ της «αναδιανομής του φορολογικού βάρους των άμεσων φόρων εις όφελος των ασθενέστερων μέσω της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της υπερβολικής κερδοφορίας των ισχυρών», το οποίο είναι «εφικτό», «όχι με οριζόντια μέτρα που σύντομα θα δώσουν τη θέση τους σε άλλα μέτρα, αλλά μέσα από έναν στρατηγικό σχεδιασμό που θα στηρίζεται στα πραγματικά δεδομένα και προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας» .

«Απέναντι στον κοινωνικό αυτοματισμό, τον λαϊκισμό της δαιμονοποίησης των φόρων στους ισχυρούς και στον κυνισμό της οριζόντιας φορολόγησης των πολλών, αντιτάσσουμε την τεκμηριωμένη, στρατηγική ανάγκη για φορολογική και κοινωνική δικαιοσύνη. Απέναντι στην αλαζονεία της κυβέρνησης, θα επιδιώξουμε την προγραμματική συνεννόηση των προοδευτικών πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων για μια ουσιαστική και πραγματική φορολογική μεταρρύθμιση», τόνισε.

