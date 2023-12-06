Σε αστυνομικό κλοιό θα βρίσκεται αύριο η Αθήνα, εξαιτίας της επίσκεψης του Τούρκου προέδρου, Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τουλάχιστον 3.500 αστυνομικοί, ελεύθεροι σκοπευτές, ελικόπτερα και drones θα επιτηρούν κάθε σημείο απ΄όπου θα περάσει ο Τούρκος πρόεδρος, ενώ ελέγχονται ακόμα και οι κάδοι σκουπιδιών και τα υπόγεια φρεάτια.

Αναλυτικά όλη τη διαδρομή του Τούρκου προέδρου στην Αθήνα:

Στις 11.00 ακριβώς το πρωί της Πέμπτης, ο Τούρκος πρόεδρος θα φτάσει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος συνοδεία δύο ακόμη αεροσκαφών. Τρία αεροσκάφη λοιπόν στο σύνολο τα οποία εκτός από τον Ερντογάν θα μεταφέρουν τους υπόλοιπους Τούρκους υπουργούς, αλλά και την πολύ μεγάλη ομάδα τους. Τα μέτρα της αστυνομίας θα είναι δρακόντεια την ώρα εκείνη στο αεροδρόμιο από όπου θα ξεκινήσει η πομπή για το κέντρο της Αθήνας.

Από το αεροδρόμιο η πομπή θα μπει στην Αττική οδό, από εκεί στη λεωφόρο Μεσογείων και μέσω της Βασιλίσσης Σοφίας θα φτάσει στην Ηρώδου Αττικού και το προεδρικό Μέγαρο.

Ο Τούρκος πρόεδρος μαζί με την ομάδα του θα μετακινηθεί με τρία δικά του οχήματα. Τρία, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικά διαμορφωμένα οχήματα. Η διαδρομή θα πρέπει να γίνει σε λιγότερο από 20 λεπτά.

Τα ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, θα είναι θωρακισμένες λιμουζίνες οι οποίες αντέχουν ακόμη και σε επίθεση με χημικά, αφού αναπτύσσεται ένα ειδικό κύκλωμα που εμποδίζει την είσοδο εξωτερικών αερίων. Το κόστος τους ξεπερνά τα 3 εκατ. τουρκικές λίρες, ενώ λέγεται πως θα φέρει στην Ελλάδα το πρώτο τουρκικό SUV TOGG.

Η διαδρομή που θα ακολουθήσουν θα είναι «αποστειρωμένη». Τι σημαίνει αυτό; Ότι όλα τα οχήματα που είναι σταθμευμένα θα απομακρυνθούν. Ήδη έχουν μπει κορδέλες και υπάρχει και μήνυμα της Τροχαίας που λέει ότι από τις 22.00 σήμερα το βράδυ για σοβαρούς λόγους ασφαλείας θα πρέπει αυτά τα οχήματα να έχουν φύγει από εδώ αλλιώς, θα τα σηκώσει γερανός. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 3.500 αστυνομικοί θα είναι παρατεταγμένοι σε όλο τον κεντρικό οδικό άξονα. Σε όλα τα σημεία από που θα περάσει η αυτοκινητοπομπή.

Μέχρι το απόγευμα οι οδοί Κατεχάκη - Μεσογειων - Βασιλ. Σοφίας - Κηφισίας - Βασ. Κωνσταντίνου - Βασ. Αμαλίας - Αλεξάνδρας - Μιχαλακοπουλου - Σταδίου - Πανεπιστημίου και Ακαδημίας θα είναι μια απαγορευμένη ζώνη για τους κατοίκους της πρωτεύουσας.

Στα ψηλά κτίρια σε ολόκληρη την Αθήνα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα είναι ακροβολισμένοι ελεύθεροι σκοπευτές οι οποίοι θα καλύψουν όλα τα νευρολογικά σημεία.

Ταυτόχρονα και τις 6 ώρες που θα βρίσκεται εδώ Ερντογάν θα υπάρχει εναέρια επιτήρηση, σε πολλά επίπεδα τόσο από drones, όσο κι από ελικόπτερα της ελληνικής αστυνομίας, τα οποία θα δίνουν ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.



Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι θα σαρώσουν το κέντρο της Αθήνας, θα ελέγξουν ακόμη και κάδους σκουπιδιών για τυχόν εκρηκτικούς μηχανισμούς ή ύποπτα αντικείμενα. Την ίδια ώρα, η ΕΛΑΣ θα ελέγξει ακόμη και τις στοές του δικτύου ομβρίων υδάτων.

Η επίσκεψη του Τουρκου προεδρου στην Ελλάδα θα διαρκέσει περίπου 6 ώρες.

Στις 11:30 ο Ερντογάν θα φτάσει στο Προεδρικό Μέγαρο όπου θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μία συνάντηση η οποία θα διαρκέσει 45 λεπτά. Στις 12:15, θα μεταβεί δίπλα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Εκεί οι δυο ηγέτες θα έχουν συνάντηση παρουσία των υπουργών Εξωτερικών και των συμβούλων τους. Στη 13.00 Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν θα κάνουν δηλώσεις και στην συνέχεια θα αρχίσει η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών. Ο Τούρκος Πρόεδρος θα αναχωρήσει στις 16.00 το απόγευμα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης του Τούρκου προέδρου:

ΩΡΑ 12.15: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ - ΕΡΝΤΟΓΑΝ Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ - Χ. ΦΙΝΤΑΝ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΑ - ΤΣ. ΚΙΛΙΤΣ

ΩΡΑ 13.00: ΔΗΛΩΣΕΙΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ - Τ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ

13.30: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

16.00: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ



