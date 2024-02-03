Τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στο δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΘ-Helexpo και στο σχέδιο ανάπλασης του χώρου, λέγοντας, όμως, ότι η Θεσσαλονίκη χρειάζεται περισσότερο πράσινο, εξέφρασε ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης, στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τη διοίκηση του εκθεσιακού φορέα στο πλάσιο της επίσκεψης του στην AGROTICA.

«Είμαι πεντακάθαρος. Εγώ και οι συνεργάτες μου έχουμε καθαρά χέρια και είμαστε εδώ για να προσφέρουμε. Θα στηρίξουμε τη θεσσαλονίκη», τόνισε ο κ. Κασσελάκης και σημείωσε πως η Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει πόλος έλξης για επενδύσεις και νέους ανθρώπους.

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Τάσος Τζήκας έκανε μια αναλυτική παρουσίαση του πρότζεκτ ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ. Τον λόγο πήρε και εκπρόσωπος των εργαζομένων στη ΔΕΘ-Helexpo.

Αμέσως μετά τη συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκίνησε επισκέψεις σε περίπτερα της AGROTICA. Τον κ. Κασσελάκη συνοδεύουν ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, η γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Θεοδώρα Τζάκρη, ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλης Κόκκαλης, η υπεύθυνη για τα αγροτικά Ολυμπία Τεληγιορίδου, βουλευτές, η εκπρόσωπος Τύπου, Δώρα Αυγέρη, και κομματικά στελέχη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.