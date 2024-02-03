Mε την ειδική τιμητική διάκριση Ermis White βράβευσαν πριν δύο ημέρες τα Ermis Awards τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για την επιτυχημένη παρουσία του στο TikTok.

Ο πρωθυπουργός, λίγες ώρες αργότερα, ανέβασε νέο βίντεο που σχολιάζει την βράβευση και παρουσιάζει χιουμοριστικά προεκλογικά πλάνα που «κόπηκαν», όπως τα αχτένιστα μαλλιά του και τα «γουρλωμένα» μάτια του, που φέρνουν σε απόγνωση την ομάδα επικοινωνίας του.

