Στην Άτυπη Συνάντηση «Gymnich» των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες, συμμετέχει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης της συνάντησης θα είναι η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι σχέσεις ΕΕ-Αφρικής και οι ευρωτουρκικές σχέσεις.

«Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας έχουν το τελευταίο διάστημα βελτιωθεί. Είναι ένας αναγκαίος όρος για να μπορέσει να προχωρήσει η ευρωτουρκική σχέση» ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, προσερχόμενος στο άτυπο συμβούλιο.

Από την άλλη, όπως σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης, «θα πρέπει διαρκώς να αποδεικνύεται ότι υπάρχει διάθεση και από την πλευρά της Τουρκίας για τη βελτίωση των ευρωτουρκικών σχέσεων, πάντοτε τηρώντας τα ορόσημα του ευρωπαϊκού κεκτημένου».

«Η Ελλάδα τάσσεται πάντοτε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας. Είναι προς το συμφέρον, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», προσέθεσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι «η Τουρκία βεβαίως, θα πρέπει να αναγνωρίσει τα ζητήματα, τα οποία είναι υψηλής ευαισθησίας για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ όσον αφορά στο Κυπριακό επισήμανε ότι "«α πρέπει να υπάρχουν απτές αποδείξεις ότι υπάρχει διάθεση για να συνεχιστεί ο διάλογος για το Κυπριακό, στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα στην πορεία αυτή.

Ακολουθεί η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη:

«Προσερχόμαστε, σήμερα, στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν μέσω διάχυσης παρά συρρίκνωσης των κρίσεων.

Για τον λόγο αυτό θα συζητήσουμε και ελπίζω να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους θεσμούς στην Αφρική, να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο εκείνο, έτσι ώστε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση για μία διαρκή λύση, η οποία θα διασφαλίσει την ευημερία και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.

Επίσης, θα συζητήσουμε τα θέματα τα οποία αφορούν στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Η Ελλάδα τάσσεται πάντοτε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας. Είναι προς το συμφέρον, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Τουρκία βεβαίως, θα πρέπει να αναγνωρίσει τα ζητήματα, τα οποία είναι υψηλής ευαισθησίας για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδίως, θα πρέπει να υπάρχουν απτές αποδείξεις ότι υπάρχει διάθεση για να συνεχιστεί ο διάλογος για το Κυπριακό στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα στην πορεία αυτή.

Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας έχουν το τελευταίο διάστημα βελτιωθεί. Είναι ένας αναγκαίος όρος για να μπορέσει να προχωρήσει η ευρωτουρκική σχέση. Από την άλλη, θα πρέπει διαρκώς να αποδεικνύεται ότι υπάρχει διάθεση και από την πλευρά της Τουρκίας για τη βελτίωση των ευρωτουρκικών σχέσεων, πάντοτε τηρώντας τα ορόσημα του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι παρούσα στις μεγάλες κρίσεις και θα πρέπει με μία φωνή να μπορεί να διαχειριστεί τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο».

