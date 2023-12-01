Ανάρτηση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS εκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι «κάθε χρόνο, την 1η Δεκεμβρίου, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στον αγώνα κατά του AIDS. Γιατί, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η μάχη δεν έχει τελειώσει».

«Το στίγμα και οι διακρίσεις συνεχίζουν να συνοδεύουν τους ασθενείς και τους φορείς, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες πρόληψης, αλλά και αποθαρρύνοντας αρκετούς να αναζητήσουν θεραπεία. Κι όμως, με όπλα τη σωστή ενημέρωση και την αλληλεγγύη, οι μύθοι μπορούν να διαλυθούν.

Οι κατάλληλες θεραπείες, άλλωστε, έχουν πια μετατρέψει το HIV/AIDS από μια θανατηφόρα νόσο σε μια πλήρως διαχειρίσιμη κατάσταση. Επιτρέποντας σε όλους να απολαμβάνουν μια υγιή ζωή στο φως και με αξιοπρέπεια.

Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Να νικήσουμε τον HIV οριστικά» καταλήγει ο πρωθυπουργός.

