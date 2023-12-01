Τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη συνάντησε την Παρασκευή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, συνοδευόμενος από την τομεάρχη εξωτερικής πολιτικής, Ρένα Δούρου και τον διπλωματικό σύμβουλο Βαγγέλη Καλπαδάκη, προκειμένου να ενημερωθεί για το επικείμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.



Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Κασσελάκης τόνισε τη σταθερή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον διάλογο με την Τουρκία στη βάση του διεθνούς δικαίου, με σκοπό τη μείωση της έντασης, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη συνεργασία σε σειρά τομέων. Επανέλαβε ότι ο διάλογος αυτός, προκειμένου να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ελλάδας και την ειρήνη στην περιοχή πρέπει να προωθείται στη βάση μιας συγκεκριμένης στρατηγικής με αρχή, μέση και τέλος:

να βασίζεται σε ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές στη διαπραγμάτευση: την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, την κυριαρχία της χώρας και τον αποκλεισμό οποιασδήποτε συζήτησης επί συνεκμετάλλευσης ή απεμπόλησης του δικαιώματος επέκτασης των χωρικών υδάτων μέχρι τα 12 νμ.να έχει σαφή προοπτική την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.να καθορίσει με σαφήνεια τους όρους υπό τους οποίους θα προχωρήσουν οι διερευνητικές συνομιλίες.να αξιοποιήσει τις συμμαχίες μας ώστε η Τουρκία να πιεστεί και να δεσμευτεί μακροπρόθεσμα στον ελληνοτουρικό και ευρωτουρκικό διάλογο. Να μην μπορεί, δηλαδή, να επανέλθει στην ένταση αφού αξιοποιήσει την επικείμενη συνάντηση για να αποκομίσει τα οφέλη που αποζητά.Ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται εδώ και χρόνια τα θέματα εξωτερικής πολιτικής για να επιτεθεί στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ως "εθνική εξαίρεση" για τον οποίο ο "πατριωτισμός αποτελεί ξένη λέξη", με αποτέλεσμα να υπάρχει σήμερα πρόσφορο έδαφος στην κοινή γνώμη για θέσεις όπως αυτές του κ Σαμαρά που τάσσεται κατά του διαλόγου. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα την ακολουθήσει σε αυτόν τον ολισθηρό δρόμο. Την ίδια στιγμή, θα αντιταχθεί σε οποιαδήποτε θέση κινείται εις βάρος των εθνικών συμφερόντων.επαναφέρει την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τη διεκδίκηση της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα.προτείνει την αποστολή κοινής επιστολής από τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου, προς τις αρμόδιες επιτροπές του βρετανικού κοινοβουλίου, με σκοπό να υποστηρίξουν την καθιέρωση διμερούς διακυβερνητικής επιτροπής Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου για το ζήτημα, με τη συμμετοχή της UNESCO.

