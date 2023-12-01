Το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια στην πραγματικότητα δεν κάνει ούτε αυτό που η ευρωπαϊκή οδηγία δίνει κατευθύνσεις για να κάνει, είπε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στη Βουλή, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας αλλά των servicers και πως γι' αυτό πηγαίνει πιο πίσω κι ακόμα από προβλέψεις της οδηγίας.

Το πρόβλημα των κόκκινων δανείων αμφισβητεί τη βιωσιμότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επικρίνοντας την κυβέρνηση ότι η διαβούλευση που έκανε ήταν προσχηματική. Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θέλει πλαίσιο ρύθμισης οφειλών, όμως με προστασία της κύριας κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης και να είναι σταθερό το τραπεζικό σύστημα και να τροφοδοτείται η ανάπτυξη. «Επιτυγχάνει κάτι τέτοιο το νομοσχέδιο; Όχι, αλλά αντίθετα δεν επιτυγχάνει την προστασία της α' κατοικίας και την βιωσιμότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων», είπε.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση «επιλέγει να μην αξιοποιήσει» δύο σημαντικές προβλέψεις της Οδηγίας για την προστασία της α' κατοικίας και τη ρύθμιση δανείων σε ξένο νόμισμα, ενώ αγνοεί και την Επιστημονική Υπηρεσία Βουλής. Υποστήριξε ότι κανονικά η συζήτηση θα έπρεπε να σταματήσει τώρα στην Ολομέλεια αφού δεν λαμβάνονται υπόψη τα παραπάνω.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

