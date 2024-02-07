Ανδρουλάκης για στέγαση: Το ακριβότερο δικαίωμα στην Ελλάδα

Με βίντεο, που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης ανοίγει την ενημερωτική καμπάνια του Κινήματος για τη διαρκώς διογκούμενη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα.

"Η σωρευτική αύξηση των ενοικίων κατά την πρώτη τετραετία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ήταν 50%. Το 72% των ενοικιαστών δίνουν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για το ενοίκιο!" σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

"Οικογένειες, νέα ζευγάρια, φοιτητές οδηγούνται σε αδιέξοδο και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επιτρέπει να μετατρέπονται ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα σε ξενοδοχεία χωρίς τους περιορισμούς, που έθεσαν άλλες μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, και συνεχίζει πολιτικές όπως η golden visa, που ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανάλογα προβλήματα, είτε παγώνει είτε καταργείται" προσθέτει..

"Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για ένα πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, μέτρα για να αποκλιμακωθούν τα ενοίκια και βέβαια την πλήρη κατάργηση ή έστω αναστολή της golden visa. Για να πάψει το δικαίωμα στη στέγαση να θεωρείται πολυτέλεια" καταλήγει ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

