Με μια γρήγορη διαδικασία, αλλά και ασφαλή, καθώς ο καθένας θα επιτρέπεται να μπει χρησιμοποιώντας το δικό του κινητό, θα γίνεται η είσοδος των φιλάθλων στους αγώνες δίνοντας τη δυνατότητα να γνωρίζουν οι Αρχές την ταυτότητα όσων εισέρχονται. Συγκεκριμένα, το εισιτήριο θα αποθηκεύεται στo wallet (το ψηφιακό πορτοφόλι) του κινητού αφού πρώτα οι πολίτες ακολουθήσουν μια διαδικασία.

Να υπενθυμίσουμε ότι το Gov.gr Wallet είναι εφαρμογή για κινητές συσκευές (mobile application), μέσω της οποίας μπορούν οι πολίτες αφού πρώτα την «κατεβάσουν», να δημιουργήσουν και να αποθηκεύσουν σημαντικά δημόσια ψηφιακά έγγραφα.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου «βούληση της κυβέρνησης και μάλιστα εκφρασμένη από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη είναι να ξαναγίνουν τα γήπεδα χώροι αθλητικής άμιλλας, αλλά και αρμονικής συνάντησης όλων όσοι αγαπάμε τα σπορ. Προς την κατεύθυνση αυτή ως υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δηλώνουμε καταφατικά ότι η τεχνολογία είναι ο απόλυτος σύμμαχός μας και μπορεί και σε αυτό το ζήτημα να δώσει λύσεις. Το σύστημα το οποίο προτείνουμε δεν είναι το ίδιο σε σχέση με αυτό που μέχρι σήμερα είχαμε. Δεν είναι απλά ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο, αλλά διαθέτει πρόσθετα και μία διαδικασία ταυτοποίησης αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα που μας προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής. Με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου, τους εκπροσώπους των ομάδων, της Super League και την ΕΛ.ΑΣ. είχαμε ένα γόνιμο και παραγωγικό διάλογο από τον οποίο κρατώ την κοινή πεποίθηση όλων μας ότι με το συνασπισμό των δυνάμεών μας, μπορούμε να πετύχουμε να είμαστε και να νιώθουμε ασφαλείς στα γήπεδά μας, χωρίς να χρειάζεται η πολιτεία να “καταναλώνει” σημαντικούς ανθρώπινους πόρους από την Αστυνομία, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δε θα έχουμε επεισόδια. Είναι μια καθολική απαίτηση που θα εργαστούμε συστηματικά και ‘ομαδικά' για να την υλοποιήσουμε».

Πώς θα λειτουργήσει η εφαρμογή

Οι πολίτες για να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Gov.gr Wallet θα χρειαστούν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου, ο οποίος πιστοποιείται αποκλειστικά μέσω της καταχώρισης στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Ο ενδιαφερόμενος μόλις αγοράσει το ηλεκτρονικό του εισιτήριο θα μπαίνει στο gov.gr, θα δίνει τους κωδικούς taxisnet, στη συνέχεια θα «κλειδώνει» το εισιτήριο με έναν συγκεκριμένο αριθμό και θα γίνεται αποστολή στο κινητό τού χρήστη όπου θα αποθηκεύεται στο wallet. Πηγαίνοντας ο πολίτης στο γήπεδο και έχοντας στο χέρι το κινητό του τηλέφωνο θα πλησιάζει στα tourniquet (πρόκειται για τον μηχανισμό, ο οποίος τοποθετείται στην είσοδο δημοσίων χώρων κι επιτρέπει να εισέρχεται σε αυτόν ένα άτομο κάθε φορά), τα οποία μέσω της τεχνολογίας NFC θα «διαβάζουν» με ανέπαφη διαδικασία το εισιτήριο και εφόσον είναι σε ισχύ θα επιτρέπεται η είσοδος, ενώ ταυτόχρονα θα καταχωρείται και η πληροφορία ποιος μπήκε στο γήπεδο. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση που θελήσει κάποιος να δώσει το κινητό του σε άλλον, τότε υπάρχουν κάμερες που θα καταγράφουν ποιος μπήκε και με ποιανού κινητό. Σκοπός είναι η ηλεκτρονική ταυτοποίηση να συνδυαστεί και με τις κάμερες που νόμιμα υπάρχουν μέσα στα γήπεδα.

Όσον αφορά στους ανήλικους, θα μπορούν να βγάλουν και θα «κλειδώνουν» το εισιτήριό τους πάνω στο κινητό του γονέα, κηδεμόνα. Στις περιπτώσεις που ο ανήλικος είναι άνω των 14 ετών μέχρι 17 ετών, ο γονέας θα στέλνει το εισιτήριο στο κινητό του παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δοθούν λύσεις και σε μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες μελετώνται και εξετάζονται, όπως για παράδειγμα τι θα γίνει αν τελειώνει η μπαταρία του κινητού την ώρα της εισόδου, στις περιπτώσεις μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων που ίσως να μην διαθέτουν κινητό, ή στις περιπτώσεις των τουριστών.

Ειδικότερα, να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση αφορά σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό σύστημα ταυτοποίησης κατόχων εισιτηρίων, πρόκειται για αυτόματη και αδιάβλητη διαδικασία, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από φυσικό πρόσωπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

