Παπασταύρου: Η Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης αποτελεί ψηφιακή ενσάρκωση της καλής νομοθέτησης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα με θέμα «Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης / Ολοκληρωμένη πλατφόρμα κανονιστικής διαδικασίας μέσω Αξιολόγησης και επικαιροποίησης προτύπων καλής νομοθέτησης και νομοπαραγωγικής και κανονιστικής διαδικασίας» που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στην ημερίδα συμμετείχαν οι Υπουργοί Επικρατείας κ.κ. Σταύρος Παπασταύρου και Μάκης Βορίδης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, η Υφυπουργός Εσωτερικών, κα. Βιβή Χαραλαμπογιάννη, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κώστας Κυρανάκης, ο Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, κ. Στυλιανός-Ιωάννης Κουτνατζής, ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης, κ. Αθανάσιος Μπαλέρμπας, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο Ειδικός Γραμματέας της Βουλής, κ. Βασίλειος Μπαγιώκος, ο Ειδικός Γραμματέας του Εθνικού Τυπογραφείου, κ. Δημήτριος Γεωργίκος, ο πρώην Υπουργός, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, κ. Γεώργιος Σταυρόπουλος, η καθηγήτρια του University College London και πρόεδρος του International Association for Legislation, κ. Ελένη Ξανθάκη, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Έργων της «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» κ. Δημήτρης Γιάντσης, ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Νίκος Χαρδαλιάς, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΟΜΕ και τέως Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος, καθώς και εκπρόσωποι των αναδόχων εταιρειών.

Ο Υπουργός Επικρατείας, Σταύρος Παπασταύρου, σημείωσε: «Μέσα σε τρία χρόνια, η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης έχει ολοκληρώσει 14 κώδικες, περισσότερους από όσους είχαν ολοκληρωθεί στις δύο προηγούμενες δεκαετίες λειτουργίας της Επιτροπής Κωδικοποίησης στην Ελλάδα. Προχωρά όμως και ένα βήμα παραπέρα, καθώς συνιστά, «ψηφιακή ενσάρκωση» της καλής νομοθέτησης. Και αυτό γιατί η Εθνική Πύλη έχει στον πυρήνα της, στο ψηφιακό DNA της, τις ίδιες τις αρχές της καλής νομοθέτησης. Είμαι σίγουρος ότι θα αποτελέσει ψηφιακό θεμέλιο του πολυδύναμου και εκσυγχρονιστικού μεταρρυθμιστικού έργου της κυβέρνησης».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, με τη σειρά του, υπογράμμισε: «Η εκδήλωση σήμερα γίνεται πάνω ακριβώς από το data center της ΓΓΠΣ, εδώ που βρίσκονται αρκετά δεδομένα νομοθετικής φύσης του κράτους. Η νομοθέτηση -ξέρετε- μοιάζει αρκετά με τον προγραμματισμό υπολογιστών. Όσο πιο απλή, καθαρή, κωδικοποιημένη είναι τόσο ευκολότερα "τρέχει", τόσο αποτελεσματικότερη και χρηστική είναι. Όπως και ο κώδικας στους υπολογιστές. Αυτό, ακριβώς, κάνει το τόσο σημαντικό έργο που παρουσιάζεται σήμερα. Καλύτερη νομοθέτηση προς όφελος όλων. Συγχαρητήρια σε όσους δούλεψαν για να ολοκληρωθεί αυτή η πρωτοβουλία».

Επισημαίνεται ότι η Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προβλέπεται να αποτελέσει τον ηλεκτρονικό κόμβο των κωδικοποιημένων νομοθετημάτων, τα οποία θα είναι οργανωμένα σύμφωνα με επικαιροποιημένα πρότυπα. Θα παρουσιάζει θεματικά ταξινομημένη την ελληνική νομοθεσία και θα τη διαθέτει δωρεάν στο ευρύ κοινό.

Τέλος, μέσω της Εθνικής Πύλης Κωδικοποίησης οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι φορείς θα αποκτήσουν άμεση και ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στα επικαιροποιημένα και κωδικοποιημένα εθνικά, νομοθετικά και κανονιστικά κείμενα, τα οποία θα συγκεντρωθούν και θα παραχθούν στο πλαίσιο του έργου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.