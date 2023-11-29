Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Ελλάδας – Κίνας

Επίσκεψη στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και συνάντηση εργασίας με την υφυπουργό Σοφία Βούλτεψη περιλάμβανε το πρώτο ταξίδι στην Ελλάδα του υφυπουργού Δημόσιας Ασφάλειας και Μετανάστευσης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Σου Γκανλού που συνοδευόταν από τον πρέσβη Σιάο Τζουνζένγκ και αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Οι δύο υφυπουργοί αναφέρθηκαν στους ιστορικούς, στενούς οικονομικούς, επιχειρηματικούς και πολιτιστικούς δεσμούς των δυο χωρών, υπογράμμισαν την αξία της ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών και έθεσαν τις βάσεις για μια ακόμα πιο στενή και ουσιαστική συνεργασία στους τομείς της προστασίας και της ασφάλειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε άλλωστε στην ανάγκη ευθείας σύνδεσης της προστασίας και ενσωμάτωσης των προσφύγων με την αποτροπή της περιθωριοποίησης, της ριζοσπαστικοποίησης και της παραβατικότητας.

Η κ. Βούλτεψη ενημέρωσε τον κινέζο ομόλογό της για την στρατηγική της Ελλάδας όσον αφορά στην παράλληλη προστασία συνόρων και ανθρώπων, ενώ από την πλευρά του ο κ. Γκανλού παρουσίασε τις αρμοδιότητες του νεοσύστατου υπουργείου του σε όλο τους το εύρος.

Οι δύο υπουργοί κατέληξαν στην κοινή παραδοχή ότι η οικονομική ζωή και η ευημερία των λαών στηρίζονται στην κοινωνική συνοχή, την ειρηνική διαβίωση και την ασφάλεια για όλους.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο κ. Γκανλού, «η ασφάλεια είναι σαν τον αέρα και το νερό. Όταν τα έχεις τα θεωρείς αυτονόητα. Όταν τα χάνεις καταλαβαίνεις την αξία τους». Με την κ. Βούλτεψη να προσθέτει πως «τίποτε δεν είναι αυτονόητο».

Στην ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχαν και οι Γενικοί Γραμματείς Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ευάλωτων Πολιτών κ.κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης και Ηρακλής Μοσκώφ, που ενημέρωσαν τους κινέζους συναδέλφους τους για θέματα αρμοδιότητάς τους, αλλά και κοινού ενδιαφέροντος.

