Γιώργος Τσούνης: Η Ελλάδα ο σημαντικότερος σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή

Τη συνεργασία μεταξύ των συμμάχων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε θέματα διεθνούς τάξης, καθώς και τη βαθιά δέσμευση για τη διασφάλιση της Δημοκρατίας, του δημοκρατικού ήθους και αρχών, καθώς και της ελευθερίας, προέταξε ο Αμερικανός πρέσβης Γιώργος Τσούνης μιλώντας στο Φόρουμ Αthens Security το οποίο διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Πάντειου Πανεπιστημίου.

Υπό το πρίσμα, ο Αμερικανός πρέσβης θέλησε να στείλει το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ο σημαντικότερος σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή και ότι είναι πυλώνας σταθερότητας σε μια περιοχή που έχει πολλές πηγές αστάθειας, στη Βαλκανική, στη Μέση Ανατολή. «Χρειάζεσαι σημαντικούς, ικανούς και αξιόπιστους συμμάχους. Σε ποιον θα πας σε αυτή την περιοχή αν χρειάζεσαι ενα σύμμαχο για τη διασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή; Είναι η Ελλαδα. Είναι η μόνη που έχει τη δυνατότητα και το ήθος να το πράξει. Είναι σημαντικός σύμμαχος η Ελλάδα και το έχει αποδείξει πολλές φορές. Θα είναι η λύση για πολλά πράγματα. Αναδεικνύεται ως ενεργειακός πορμηθευτής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι, επίσης, στις κορυφαίες δέκα χώρες στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» είπε. Δίνοντας έμφαση στον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας, τόνισε πως κάνει τις επενδύσεις να γίνει ο κύριος πάροχος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Επιπροσθέτως, εξήρε τη σημασία απόκτησης της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα.

Παράλληλα, ανέδειξε τον διεθνή ρόλο των ΗΠΑ, λέγοντας πως είναι σημαντικός ως προς τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, αλλά και όσον αφορά τη Γάζα, τις συνεργασίας και τις συμμαχίες με χώρες της Μέσης Ανατολής, μερικές εξ αυτών παίζουν σημαντικό ρόλο στην απελευθέρωση των ομήρων.

Αναφερθείς ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, είπε πως είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει και εξέφρασε την ελπίδα η διπλωματία να κάνει το έργο της. Συμπλήρωσε πως η ενέργεια της 7ης Οκτωβρίου ήταν απάνθρωπη και σημείωσε πως οι ΗΠΑ προσπαθούν διαρκώς ώστε να συνδράμουν για την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς. Αυτή είναι μια κορυφαία προτεραιότητα, πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, τόνισε πως πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία για τη διασφάλιση ειρήνης ώστε Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι να ζουν όπως τους αξίζει, με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ειρήνη. Μάλιστα, υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί να μην υπάρχουν παράπλευρες απώλειες και δήλωσε περήφανος για την ανταπόκριση της Ελλάδας.

Ακτινογραφώντας το διεθνές σύστημα ασφάλειας, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα έκανε λόγο για υπαρξιακές απειλές σε θέματα διεθνούς τάξεως που δεν είχαμε την τελευταία 50ετία.

Περαιτέρω, ο Γιώργος Τσούνης αναφέρθηκε στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είπε ότι είναι κάτι αδιανόητο το 2023 να αλλάξουν διά της βίας τα σύνορα, τονίζοντας πως κάθε αυταρχικό καθεστώς στον κόσμο παρακολουθεί και λέει αν τα καταφέρει ο Πούτιν, αν κουραστεί η Δύση, θα σταλεί το μήνυμα ότι αυτό επιτρέπεται και ότι μπορούν να τα καταφέρουν κι αυτοί. Πρέπει να συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας, υπογράμμισε. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχάρη την Ελλάδα για τη στάση της στην Ουκρανία και είναι πάνα στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

