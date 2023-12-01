«Η επιστολική ψήφος αφορά όλους τους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους, όπου κι αν κατοικούν, δεν χρειάζεται επίκληση καμίας δικαιολογίας», ξεκαθάρισε το πρωί της Παρασκευής στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή 'ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ' ο υφυπουργός Εσωτερικών Θ. Λιβάνιος.

Ερωτηθείς αν η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε λόγω της μεγάλης αποχής στην εκλογική διαδικασία δήλωσε: «Ειπώθηκαν πολλές κουβέντες για την αποχή, νομίζω πως η επιστολική ψήφος είναι θεσμική λύση και θα ενισχύσει τη συμμετοχή, είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται διεθνώς και θα αποτελέσει κινητρο».

«Αν κάποιος έχει επιλέξει επιστολική ψήφο δεν θα μπορεί να ψηφίσει σε εκλογικό τμήμα. Με μία εξαιρεση την οποία εισαγουμε γιατί κάποιος μπορεί να μην πρόλαβε ή να μετάνιωσε. Όποιοι εκλογείς έχουν εγγραφεί στην επιστολική ψήφο και δεν έχει παραληφθεί ως τις 5 η ώρα του Σαββάτου ο φάκελός τους από την επιτροπή που θα συγκροτηθεί ΤΌΤΕ θα μπορέσουν να ψηφίσουν σε εκλογικό τμήμα», δήλωσε ο κ. Λιβάνιος.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η διαδικασία είναι απλή και δοκιμασμένη σε παγκόσμιο επίπεδο απλώς το ψηφοδέλτιο θα είναι λίγο διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει.

«Κανένα κόστος για τους εκλογείς»

«Δεν υπάρχει κανένα κόστος που να βαραίνει τους εκλογείς», δήλωσε, τέλος, στον ΣΚΑΙ.

«40 μέρες πριν τις εκλογές, μέχρι τις 28 Απριλίου, οι πολίτες θα πρέπει να συνδεθούν με τους κωδικούς του TAXIS στον gov.gr και να υποβάλλουν αίτηση ώστε να εγγραφουν στη διαδικασία επιστολικής ψήφου».

Πηγή: skai.gr

