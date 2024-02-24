Την ισχυρή βούληση του Κατάρ για την ενίσχυση και επέκταση της συνεργασίας με την Ελλάδα, εκφράζει ο Καταριανός πρέσβης στην Ελλάδα, Άλι Αλ Μανσούρι, με αφορμή τη σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ντόχα.

«Οι δύο χώρες σημειώνουν σταθερή οικονομική ανάπτυξη και υπάρχει κοινή επιθυμία και ευρύ δυναμικό για ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, των επενδύσεων, του εμπορίου, των μεταφορών, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του τουρισμού και του αθλητισμού» αναφέρει ειδικότερα.

Σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρεσβευτής του Κατάρ στην Ελλάδα υπογραμμίζει τη σημασία της επίσκεψης για τις διμερείς σχέσεις. «Έχει μεγάλη σημασία, καθώς επιβεβαιώνει τη βούληση των δύο χωρών όπως ενισχύσουν τις διμερείς τους σχέσεις και την επιθυμία τους να επεκτείνουν και να εμβαθύνουν την εν λόγω συνεργασία σε νέους τομείς και ορίζοντες, με στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των δύο φίλων λαών και την ενίσχυση της περιφερειακής και διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας», τονίζει ο πρέσβης του Κατάρ.

Επισημαίνει πως η εν λόγω επίσημη επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Ντόχα, είναι η δεύτερη, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και υπογραμμίζει ότι επιβεβαιώνει τη σύσφιγξη των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο φίλων χωρών.

Μάλιστα, εκτιμά ότι η εν λόγω επίσκεψη αποτελεί ευκαιρία για εκτενή διάλογο και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, σε όλες τις περιφερειακές και διεθνείς σχέσεις και υπογραμμίζει την κοινή προσπάθεια των δύο χωρών για επίλυση των διεθνών προβλημάτων και συγκρούσεων, μέσω της διπλωματικής οδούς και τηρώντας τις Αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις.

Ακολουθεί η δήλωση του πρεσβευτή του Κατάρ στην Ελλάδα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

