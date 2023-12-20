Μία ακόμη διάκριση στον οικονομικό τομέα για την Ελλάδα, καθώς η χώρας μας αναδείχθηκε «TheEconomist χώρα της χρονιάς».

«Μετά από χρόνια επίπονης αναδιάρθρωσης, η Ελλάδα βρέθηκε στην κορυφή της ετήσιας κατάταξης των πλούσιων οικονομιών του κόσμου το 2023. Η κεντροδεξιά κυβέρνησή της επανεξελέγη τον Ιούνιο. Η εξωτερική της πολιτική είναι υπέρ της Αμερικής, υπέρ της ΕΕ και επιφυλακτική απέναντι στη Ρωσία. Η Ελλάδα δείχνει ότι από τα πρόθυρα της κατάρρευσης είναι δυνατό να θεσπιστούν σκληρές, λογικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις, να ανοικοδομηθεί το κοινωνικό συμβόλαιο, να επιδειχθεί συγκρατημένος πατριωτισμός», έγραψε ο Economist.

Στο σχόλιό του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:

«Πριν από μερικά χρόνια, ποιος θα περίμενε ότι η Ελλάδα θα ονομαζόταν @TheEconomist χώρα της χρονιάς; Κι όμως αυτό ακριβώς συνέβη. Αναγνώριση των προσπαθειών του ελληνικού λαού, των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων και της προόδου της χώρας μας».

A few years ago, who would have expected that Greece would be named @TheEconomist’s country of the year? Yet this is exactly what has happened. A recognition of the Greek people’s efforts, our continuing reforms and our country’s progress. https://t.co/coLfKanjoX — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 20, 2023

