Economist: Η Ελλάδα χώρα της χρονιάς - «Πριν από μερικά χρόνια ποιος θα το περίμενε...», σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

«Αναγνώριση των προσπαθειών του ελληνικού λαού, των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων και της προόδου της χώρας μας», έγραψε ο πρωθυπουργός

economist

Μία ακόμη διάκριση στον οικονομικό τομέα για την Ελλάδα, καθώς η χώρας μας αναδείχθηκε «TheEconomist χώρα της χρονιάς».

«Μετά από χρόνια επίπονης αναδιάρθρωσης, η Ελλάδα βρέθηκε στην κορυφή της ετήσιας κατάταξης των πλούσιων οικονομιών του κόσμου το 2023. Η κεντροδεξιά κυβέρνησή της επανεξελέγη τον Ιούνιο. Η εξωτερική της πολιτική είναι υπέρ της Αμερικής, υπέρ της ΕΕ και επιφυλακτική απέναντι στη Ρωσία. Η Ελλάδα δείχνει ότι από τα πρόθυρα της κατάρρευσης είναι δυνατό να θεσπιστούν σκληρές, λογικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις, να ανοικοδομηθεί το κοινωνικό συμβόλαιο, να επιδειχθεί συγκρατημένος πατριωτισμός», έγραψε ο Economist.

Στο σχόλιό του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:

«Πριν από μερικά χρόνια, ποιος θα περίμενε ότι η Ελλάδα θα ονομαζόταν @TheEconomist χώρα της χρονιάς; Κι όμως αυτό ακριβώς συνέβη. Αναγνώριση των προσπαθειών του ελληνικού λαού, των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων και της προόδου της χώρας μας».

