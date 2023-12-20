Οικονόμου: Το «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο» αποτελεί ιστορική μεταρρυθμίση

Το σχόλιό του για το νομοσχέδιο που αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια ανάρτησε στο X ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου.

Πιο αναλυτικά:

Το Σχέδιο Νόμου "Ελεύθερο Πανεπιστήμιο", που παρουσίασε ο Υπουργός Παιδείας @Pierrakakis, αποτελεί, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός @PrimeministerGR, μια ιστορική μεταρρύθμιση στην ελληνική πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η οποία απελευθερώνει δυνάμεις καταπιεσμένες και ανοίγει αισιόδοξες προοπτικές στη νέα γενιά και την Πατρίδα μας.

Ως πρώην Γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και Πρόεδρος της @ONNED νιώθω περήφανος που οι επί δεκαετίες αγώνες που δώσαμε, με τους πολλές χιλιάδες συναγωνιστές μου, βρίσκουν σήμερα επιτέλους την υλοποίησή τους και τη δικαίωσή τους. Με την αποφασιστική ενίσχυση και την αποδέσμευση του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου από αγκυλώσεις, και με την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, η χώρα μας μπαίνει δυναμικά στο προσκήνιο του αύριο.

Το Σχέδιο Νόμου "Ελεύθερο Πανεπιστήμιο", που παρουσίασε ο Υπουργός Παιδείας @Pierrakakis , αποτελεί, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός @PrimeministerGR , μια ιστορική μεταρρύθμιση στην ελληνική πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η οποία απελευθερώνει δυνάμεις καταπιεσμένες και ανοίγει… — Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) December 20, 2023





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.