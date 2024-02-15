Νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια: Ο βουλευτής της ΝΔ Σαλμάς δηλώνει πως θα καταψηφίσει

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάριος Σαλμάς δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο, διότι διαφωνεί στο δικαίωμα να θέλουν να έχουν και να υιοθετούν παιδιά ομόφυλα ζευγάρια.

«Θεωρώ ότι το σχέδιο νόμου που συζητούμε σήμερα (σ.σ.: χθες Τετάρτη) ανησυχεί την κοινωνία. Η κοινωνία δεν ανησυχεί γιατί θίγεται υλικά, όμως ανησυχεί ωσάν να θίγεται. Τι είναι αυτό που θίγεται; Είναι η θεμελιώδης αρχή της κοινωνίας που είναι οι αξίες, τα ιδανικά, οι αρχές με τις οποίες δημιουργήθηκε αυτή η κοινωνία, η ελληνική κοινωνία», είπε.

«Οι κανόνες που αλλάζει αυτό το νομοσχέδιο, είναι κανόνες πάνω στους οποίους πατάει το κράτος, πατάει η ελληνική κοινωνία και γι’ αυτό ανησυχεί, είναι κανόνες που μένουν αναλλοίωτοι για περισσότερο από 2,5 χιλιάδες χρόνια, και που ερχόμαστε έτσι γρήγορα να τους αλλάξουμε και με επιπτώσεις που δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι», συνέχισε ο κ. Σαλμάς.

«Δεν θα ψηφίσω αυτό το σχέδιο νόμου, θα το καταψηφίσω με απόλυτη ηρεμία στην ψυχή μου. Σέβομαι όλους τους πολίτες, τους ομοφυλόφιλους, τους ετερόφυλους, τους γκέι, σέβομαι ότι πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα με όλους, δεν πρέπει να υπάρχει ρατσισμός, με βάση το φύλο και τις σεξουαλικές ιδιαιτερότητες. Διαφωνώ να θέλουν να έχουν και να υιοθετούν παιδιά. Διότι περί αυτού πρόκειται. Τα υπόλοιπα τα ρύθμισε το Σύμφωνο Συμβίωσης», είπε ο βουλευτής της ΝΔ και πρόσθεσε: «Δεν μου το ζήτησε κανένας. Έχω δεκάδες χιλιάδες ψηφοφόρους, στα 24 χρόνια που είμαι βουλευτής. Ένας δεν μου το ζήτησε. Έχω φίλους ομοφυλόφιλους, γνωστούς. Ένας δεν μου είπε ‘να μου φτιάξεις το δικαίωμα να μπορώ να κάνω παιδιά’. Συνεπώς, δεν μπορώ να καταλάβω ποιος το ζήτησε. Και επειδή, όλως τυχαίως το 2022 ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε για το γάμο των ομοφυλοφίλων, απορώ πώς έτσι ξαφνικά, μετά από χιλιάδες χρόνια ύπαρξης του ανθρώπου στη γη, άνοιξε στις ΗΠΑ, σε άλλες χώρες και ανοίγει εδώ; Τυχαία; Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι τυχαίο και επειδή δεν ξέρω ποιος το ζήτησε και γιατί το ζήτησε, δεν μπορώ να συναινέσω».

«Εγώ, με νόμο του κράτους, να αλλάξω το νόμο της φύσης, δεν μπορώ, δεν θα το κάνω», είπε ο κ. Σαλμάς και πρόσθεσε: «επειδή κοπτόμεθα τόσο πολύ, με μια ιδιαίτερη συναίνεση διακομματική, για τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, δεν είδα να έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των παιδιών, γιατί και αυτά πρέπει να προτάξουμε, για τα παιδιά που είναι στα ιδρύματα, τα παιδιά που γεννιούνται και εγκαταλείπονται, που μέχρι ενός έτους μεγαλώνουν στο θάλαμο του νοσοκομείου Αλεξάνδρας. Το πολιτικό σύστημα, επί δεκαετίες, μαζί με τις μακρόσυρτες δικαστικές διαδικασίες δεν μπορούν να λύσουν το θέμα πως αυτά τα παιδιά θα πάνε να μεγαλώσουν σε οικογένειες ετερόφυλων, που κατά χιλιάδες ενδιαφέρονται να τα υιοθετήσουν».

Το σχέδιο νόμου δεν είναι σε αντιστοιχία με την κοινωνία, ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ και πρόσθεσε:«Επέλεξα να καταψηφίσω και να μην απέχω από την ψηφοφορία, γιατί στη ζωή μου ό,τι πιστεύω πως είναι σωστό, παλεύω για να γίνει πράξη και ό,τι είναι κακό, παλεύω για να μην γίνει πράξη», συμπλήρωσε ο Μάριος Σαλμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

