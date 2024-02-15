« Η ουσία της συζήτησης για το νομοσχέδιο έχει να κάνει με το ποιοι είμαστε, τι θέλουμε να πρεσβεύουμε, τι κράτος είναι αυτό το οποίο θέλουμε. Ένα κράτος το οποίο ρίχνει φως σε κάθε πολίτη ή σκιάζει κάποιους;» τόνισε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη κατά την ομιλία της στη Βουλή.

«Δεν εφευρίσκουμε κάτι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορες μορφές οικογένειας. Δυο γονείς με παιδιά που φεύγουν από τις Βρυξέλλες ως οικογένεια και προσγειώνονται στην Ελλάδα ως 4 άτομα που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους….Συζητάμε για την επιστροφή νέων ανθρώπων και ζευγαριών που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης και τα οποία θέλουν να γυρίσουν. Σε αυτούς τους ανθρώπους λέμε ότι η χώρα σέβεται τα δικαιώματα σας, και τα παιδιά σας. Δεν τα θεωρεί αόρατα.» τόνισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η κυρία Ζαχαράκη σημείωσε ότι η κυβέρνηση επεξεργάστηκε επί μακρόν το νομοσχέδιο και ο χρόνος που το έφερε στη Βουλή δεν επελέγη με όρους πολιτικού συμφέροντος, καθώς σημείωσε πως για τη Ν.Δ η ισότητα στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών δεν είναι ένα εύκολο ζήτημα.

«Καθημερινά και για μένα, στην εκλογική μου περιφέρεια, σε όλες τις περιοδείες που κάνω στην Ελλάδα με ρωτούν γιατί έπρεπε η ΝΔ να φέρει το νομοσχέδιο αυτό. Τους απαντώ καθαρά ότι έπρεπε και να έρθει τώρα και να το φέρουμε εμείς. Διότι την ατζέντα των δικαιωμάτων παντού στη Δύση, την έχουν στον πυρήνα της πολιτικής τους και της ιδεολογίας τους, τα κεντροδεξιά κόμματα όπως είναι η Ν.Δ. Εμείς δεν πάμε να καπηλευτούμε τα δικαιώματα όπως διαχρονικά το κάνουν κάποιοι» ανέφερε η κ. Ζαχαράκη.

Και πρόσθεσε :«Θέλω να σας καλέσω να ψηφίσετε αυτό το νομοσχέδιο να έρθετε να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή και ένα πλέγμα προστασίας γύρω από τα παιδιά. Αλλά και να κάνουμε το απαραίτητο βήμα για την απόδοση δικαιωμάτων στους γονείς τους, και στους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν μαζί. Χωρίς κανένα αποκλεισμό και χωρίς κανένας να τους κουνάει το δάχτυλο. Μπορούμε όλοι μαζί, χωρίς αστερίσκους, χωρίς υποσημειώσεις και χωρίς διαιρέσεις».

Καταλήγοντας η κυρία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι αύριο που το νομοσχέδιο θα είναι νόμος του κράτους και μάλιστα με ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που θα κληθεί να κάνει πράξη την ισότητα αυτό θα γίνει άμεσα και χωρίς καμία διάκριση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

