Με τον υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής, Ριαντ αλ - Μαλίκι, συναντήθηκε την Πέμπτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, συνοδευόμενος από την τομεάρχη Εξωτερικών, Ρένα Δούρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την ραγδαία επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης και τους χιλιάδες άμαχους νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα, τόνισε ότι οι καταδικαστέες τρομοκρατικές ενέργειες της Χαμάς, δεν δικαιολογούν σε καμία περίπτωση την καταστρατήγηση του διεθνούς δικαίου από πλευράς Ισραήλ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέφρασε την αλληλεγγύη του κόμματός του στον σκληρά δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να στηριχθούν οι προσπάθειες του ΟΗΕ για την άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα, τον τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης, την επιστροφή των ισραηλινών ομήρων και την άμεση επανεκκίνηση αξιόπιστων συνομιλιών στο Παλαιστινιακό, στη βάση των συνόρων του 1967, για λύση δύο κρατών που συμβιώνουν ειρηνικά, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα της Παλαιστίνης.

Τέλος, ο κος Κασσελάκης υπογράμμισε τις σταθερές θέσεις αρχής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο παλαιστινιακό ζήτημα, υπενθυμίζοντας τα πολύ σημαντικά βήματα που σημειώθηκαν κατά την περίοδο 2015-2019.

Πηγή: skai.gr

