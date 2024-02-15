Με την φράση "Ως γνήσιος συντηρητικός και παραδοσιακός πολιτευόμενος ψηφίζω αυτό το νομοσχέδιο όχι παρά το ότι είμαι συντηρητικός, αλλά ακριβώς επειδή είμαι συντηρητικός", ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας, απηύθυνε προς το Σώμα ομιλία θερμής υποστήριξης του νομοσχεδίου για την ισότητα στον γάμο.

Ο πρόεδρος της Βουλής, αφού ανέγνωσε επί λέξει τον όρκο που δίνουν τα ζευγάρια στον πολιτικό γάμο διερωτήθηκε "που είναι το διαστροφικό, το επαναστατικό, το ανατρεπτικό, το επικίνδυνο;" κι εξήγησε ότι σε αυτή τη διαβεβαίωση που δίνουν δύο άνθρωποι, "δεν κανονίζουμε τη ζωή συμπολιτών μας με βάση τα γούστα τους, παρά τους αναθέτουμε μια υψηλή ευθύνη στην οποία προσχωρούν".

"Ευθύνη αναλαμβάνουν, ευθύνη θεσμοθετούμε. Κι εμένα προσωπικά ως συντηρητικό και παραδοσιακό άνθρωπο μου αρέσει να προσχωρούν σε θεσμούς ευθύνης όλα τα μέλη της κοινωνίας. Αυτό κάνουμε σήμερα" τόνισε ο κ. Τασούλας και σχολιάζοντας όσους "νομίζουν πως με το να κινδυνολογούν, για τις αξίες, τα έθιμα και τις παραδόσεις ότι υπονομεύονται και κλονίζονται τα ιερά και τα όσια, ότι θα καταργηθεί η παραδοσιακή οικογένεια" υπογράμμισε πως η οικογένεια αυτή κράτησε όρθιο αυτό το έθνος σε δύσκολες εποχές, είναι τόσο στέρεη, τόσο δοκιμασμένη, ώστε δεν χρειάζεται να φοβούνται.

Μάλιστα διερωτήθηκε: "Τώρα αυτή την παραδοσιακή οικογένεια, που τόσο πολλοί την υποστηρίζουν, τόσο λίγο αισθάνονται ότι πρέπει να της έχουν εμπιστοσύνη; Τόσο λίγη εμπιστοσύνη έχετε στους παραδοσιακούς θεσμούς ώστε, επειδή μία μειοψηφία συμπολιτών μας εθελοντικά και με τη δική μας πρωτοβουλία μπαίνει στην ίδια οικογενειακή ευθύνη, απειλεί τα ιερά και τα όσια του έθνους;". Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα τον συλλογισμό του, ο κ. Τασούλας έθεσε το ερώτημα: "Ή μήπως κάποιοι ελάχιστοι από εσάς, είστε εμπορευόμενοι ή παριστάνετε τους θιασώτες αυτών των ιερών και των όσιων του έθνους;".

Συνέχισε υπογραμμίζοντας πως αυτή η οικογένεια που επιβίωσε χειμαζόμενων περιόδων και της τουρκοκρατίας και συνέβαλε στο να κρατηθεί όρθια η Ελλάδα, δεν χρειάζεται υποχρεωτικότητες, κινδυνολογίες, τοξικότητες για να κρατηθεί όρθια. Θα κρατηθεί όρθια γιατί είναι ένας άξιος δοκιμασμένος θεσμός. Αλλά - όπως παρατήρησε ο πρόεδρος της Βουλής - η ίδια η μορφή της οικογένειας εξελίσσεται κι έχει γίνει δεκτό σε πάρα πολλές χώρες του πολιτισμένου κόσμου ότι υπάρχει κι άλλη μορφή οικογένειας, όχι πλειοψηφική, η οποία υπαγορεύεται από την ανάγκη που νιώθουν άνθρωποι να είναι μαζί χωρίς να είναι διαφορετικού φύλου. "Αυτό δεν έχουμε λόγο ούτε να το φοβόμαστε, ούτε να το εμπαίζουμε, αλλά κυρίως ούτε να το φοβόμαστε κινδυνολογώντας. Υπάρχει αυτή τη διάσταση σήμερα φροντίζουμε αυτή την οικογένεια σήμερα καλωσορίζουμε στη χωρία του πιο παραδοσιακού θεσμού της ελληνικής κοινωνίας κι αυτή η οικογένεια δεν πρόκειται ούτε να απειλήσει ούτε να υπονομεύσει την πατρίδα. Γιατί εμείς που ειλικρινώς και χωρίς να παριστάνουμε τους αμήντορες των παραδόσεων έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτή την μορφή της οικογένειας, στην οποία ανήκουμε" είπε χαρακτηριστικά. "Έχουν γνώση οι φύλακες και κυρίως έχουν εμπιστοσύνη στην παραδοσιακή μορφή της οικογένειας και γι αυτό και ψηφίζουν και καλωσορίζουν στην θεσμική οικογένεια εκείνους τους συμπολίτες μας οι οποίοι σήμερα με αυτό το νομοσχέδιο, θα νιώσουν ότι έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Υπό αυτή την έννοια στηρίζω αυτό το νομοσχέδιο όχι παρά το ότι είμαι συντηρητικός, αλλά επειδή ακριβώς είμαι συντηρητικός" ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της Βουλής.

Ο πρόεδρος της Βουλής, έλαβε επίσης θέση σχετικώς με τα επιχειρήματα που θέτουν ως προμετωπίδα την αντίδραση της Εκκλησίας. Είπε χαρακτηριστικά: "Αυτό το δικαίωμα σύναψης γάμου ανεξαρτήτως φύλου είναι καίριο αλλά είναι και απλό: αίρεται οποιοσδήποτε περιορισμός φύλου ως προς τα πρόσωπα που συνάπτουν μία δικαιοπραξία κι όχι ιερουργία. Αυτό που συμβαίνει στο πεδίο της έννομης τάξης δεν συμβαίνει στο πεδίο της Εκκλησίας της Ελλάδος, που έχει τους δικούς της κανόνες στο πλαίσιο της απολύτως σεβαστής θρησκευτικής ελευθερίας ούτε οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική κοινότητα ή αξιακή αντίληψη επιβάλλει κάτι διαφορετικό".

Τέλος, ο κ. Τασούλας, δεν παρέλειψε ωστόσο κατά την ομιλία του να σχολιάσει την "περιττή αντιπαράθεση" που έλαβε χώρα αυτές τις ημέρες της συζήτησης του νομοσχεδίου για το ποιος σκέφτηκε πρώτος ή συνέλαβε την ιδέα ενός τέτοιου νομοθετήματος, ή ποιος χωρίς εκείνον δεν θα ψηφιζόταν το νομοσχέδιο.

"Στην πολιτική έχουν σημασία τα γεγονότα περισσότερο από τις προθέσεις. Το γεγονός είναι ότι ψηφίζεται σήμερα το βράδυ με νομοθετική πρωτοβουλία της κυβερνήσεως της ΝΔ - στην οποία συμπλέουν αρκετά κόμματα της αντιπολίτευσης, με τρόπο ο οποίος αποδεικνύει πολιτική ωριμότητα - κι όλες οι άλλες κουβέντες, γλυκανάλατες ή πικρές αναφορές, είναι περιττές και μου θυμίζουν περισσότερο μια αχρείαστη προσπάθεια να μετατραπούμε την ώρα που συνομιλούμε με την ευθύνη μας, σε διακονιάρηδες ψήφων χαϊδεύοντας αυτιά, παριστάνοντας ότι εμείς έχουμε την πρωτοβουλία ή ότι χωρίς εμάς αυτό δεν θα είχε συμβεί".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

