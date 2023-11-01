«Είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε την οποιαδήποτε κατάσταση. Παρακολουθούμε εδώ και καιρό μια κινητικότητα. Η αστοχία του καλοκαιριού δεν πρόκειται να επαναληφθεί» τόνισε στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου.

Αφορμή οι συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, για τη συμπλήρωση 10 ετών από τη δολοφονία των Μανώλη Καπελώνη και Γιώργου Φουντούλη, φρουρών στα γραφεία της Χρυσής Αυγής.

Αντίστοιχη συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί και στην Πάτρα.

¨Όπως είπε ο κος Οικονόμου - εκτός από την σύλληψη 21ενός Ιταλών ακροδεξιών χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" που ταξίδεψαν στη χώρα μας ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα για την σημερινή συγκέντρωση - αντίστοιχες συλλήψεις έγιναν και στην Θεσσαλονίκη, Ελλήνων που προγραμμάτιζαν να κατεβούν στην Αθήνα για να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση.

Επεσήμανε ταυτόχρονα ότι ήδη από το φθινόπωρο η αστυνομία έχει παρατηρήσει κινητικότητα στους χώρους των αντιεξουσιαστών που πυροδοτείται και από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και από διάφορες διαδικασίες σε εξέλιξη στην Αθήνα όπως η κατασκευή του ΜΕΤΡΟ στα Εξάρχεια.

Ανακοίνωσε επίσης ότι τον τελευταίο μήνα η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 1.300 συλλήψεις που αφορούν τη νεανική παραβατικότητα.

Πρόσθεσε ότι γίνονται έλεγχοι σε μέρη που μαζεύεται η νεολαία και περιπολίες σε καθημερινή βάση στην Κηφισιά και σε όλο τον άξονα στα βόρεια προάστια που καταγράφονται περιστατικά βίας.



Ερωτηθείς σχετικά δήλωσε ότι η αστυνομία έχει εκκενώσει σειρά καταλήψεων. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεν θα συμβιβαστεί και δεν θα ανεχθεί την ανομία αλλά η αστυνομία επιχειρεί στα πλαίσια που ορίζει το Σύνταγμα και οι νομοί.

Πηγή: skai.gr

