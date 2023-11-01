Σχεδον μία ώρα διήρκεσε η πρώτη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανο Κασσελάκη, στο γραφείο του στη Βουλή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το πρωθυπουργικό γραφείο, ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον κ. Κασσελάκη για τις θέσεις της χώρας για τις εξελίξεις τη Μέση Ανατολή, για τις συζητήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για τις προοπτικές μετά την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας καθώς και για τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι είναι πάντα στη διάθεση του κ. Κασσελάκη, όπως και των άλλων πολιτικών αρχηγών για την ενημέρωσή τους.

Πηγές από την Κουμουνδούρου ανέφεραν ότι τέσσερα ήταν τα βασικά ζητήματα που έθεσε ο κ. Κασσελάκης στον κ. Μητσοτάκη.

Για τις υποκλοπές ζήτησε από τον πρωθυπουργό να διευκολύνει τη διαλεύκανση της υπόθεσης ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ για την άρση απορρήτου υπαλλήλων της ΕΥΠ να καταθέτουν ως μάρτυρες και του παρέδωσε το νόμο με το σχετικό άρθρο που το προβλέπει (νόμος 3649 άρθρο 14 παράγραφος 4).

Επίσης πρότεινε να γίνονται διορισμοί αποκλειστικά από το ΑΣΕΠ όλων των διοικήσεις δημοσίων οργανισμών.

Ο κ. Κασσελάκης πρότεινε την αλλαγή του νόμου «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ», που θα προβλέπει «πραγματικές και όχι εικονικές δηλώσεις με δημοσίευση όλων των στοιχείων των δανείων, δηλαδή να συμπεριλαμβάνονται όροι χορηγήσεις, πληρωμής κτλ».

Επίσης, συζήτησαν την ευρύτερη ελληνική στάση στη Μέση Ανατολή, ενώ ο κ. Κασσελάκης ζήτησε την κατάργηση κάθε υφιστάμενης ασυλίας και οποιασδήποτε άλλης διάταξης προνομιακής για τραπεζικά στελέχη δημοσίων οργανισμών επιτροπών κτλ

Η συνάντηση ξεκίνησε στις 10 το πρωί με ευχές για καλό μήνα.

Ο πρωθυπουργός ρώτησε τον κ. Κασσελάκη εάν έχει προσαρμοστεί στους καινούργιους χώρους, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να απαντά: «Στη Βουλή όχι ακόμη, αλλά μια μέρα εύχομαι πλήρως. Στο κομματικό περιβάλλον σίγουρα. Και στην Ελλάδα. Έχουμε ευθύνη να φέρουμε τους απόδημους Έλληνες πίσω, είναι εθνική ευθύνη και εθνικό στοίχημα».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο πρωθυπουργός απάντησε πως η κυβέρνηση έχει κάνει μια καλή αρχή με το νομοσχέδιο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους απόδημους να ψηφίζουν από το μόνιμο τόπο διαμονής τους, με τον κ. Κασσελάκη να απαντά ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δίνει το δικαίωμα στο εκλέγειν και όχι στο εκλέγεσθαι.

Ο πρωθυπουργός απάντησε ότι «αυτά θα τα συζητήσουμε» και πρόσθεσε ότι το Σύνταγμα αναγνωρίζει σε όλους τους Έλληνες πολίτες το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.





Πηγή: skai.gr

