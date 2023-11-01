Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για το «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις» συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, ενώ η ψήφισή του αναμένεται αύριο.

Στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Διοίκησης το νομοσχέδιο ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία επί της Αρχής, των άρθρων και το σύνολό του από τη ΝΔ. Αντίθετα, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη το καταψήφισαν, ενώ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, η Ελληνική Λύση, οι Σπαρτιάτες και η Πλεύση Ελευθερίας.

Στην συζήτηση του νομοσχεδίου τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ ακολούθησαν οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων της Αντιπολίτευσης.

Δείτε την ομιλία του πρωθυπουργού:

«Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο συνιστά μια πραγματική τομή στη σχέση κυβερνήσεων και του πολιτικού συστήματος με τον κρατικό μηχανισμό. Τον στεγανοποιεί από γνωστές κομματικές παρεμβάσεις», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι με τις νέες ρυθμίσεις οι διοικητές δημοσίου παύουν να είναι πια αποκλειστική προσωπική επιλογή του υπουργού όπως ίσχυε σε μεγάλο βαθμό μέχρι πρόσφατα.

«Σήμερα ενισχύουμε το θεσμικό πλαίσιο και κάνουμε μια καίρια μεταρρυθμιση στη δημόσια διοίκηση», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι από τη μία πλευρά θέτουμε συγκεκριμένους στόχους και εισάγουμε διαδικασίες που απελευθερώνουν τις δυνάμεις της δημόσιας διοίκησης.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε στη συνέχεια τις βασικές τομές του νέου νομοσχεδίου. Η ευθύνη της πρώτης αξιολόγησης περνάει στο ανώτατο συμβούλιο επιλογής προσωπικού ενώ ειδικά για τα νοσοκομεία θα γίνεται συνολική προκήρυξη. Οι αξιολογήσεις μπορούν να προχωρούν ταυτόχρονα από διαφορετικές επιτροπές και όλα τα στάδια ελέγχου θα έχουν συγκεκριμένες, αυστηρές προθεσμίες. «Ποιο είναι το προφίλ των υποψηφίων; Πρέπει να έχουν σπουδές και εργασιακή εμπειρία που να πιστοποιεί συνάφεια με το αντικείμενό τους και εύλογη εμπειρία για κάποιο διάστημα σε θέσεις ευθύνης. Είναι καιρός πια να βάλουμε οριστικό τέλος σε μια πρακτική που συνέβαινε για πολλές δεκαετίες να επιλέγονται πχ διοικητές νοσοκομείων κομματικοί φίλοι χωρίς να υπηρετείται το μείζον, να τοποθετηθεί ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Αυτές είναι παθογένειες δεκαετιών. Έχει έρθει η ώρα, όλοι μαζί, να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την αποκομματικοποίηση του κράτους», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Μίλησε επίσης για τα δομημένα τεστ δεξιοτήτων ώστε «να δούμε κατά πόσο μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ανταποκρίνονται και επειδή άκουσα έντονη κριτική να πω ότι όποιος έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από μια τέτοια διαδικασία».

Ο στόχος, είπε, είναι να τοποθετείται ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση και γι' αυτό υπάρχει ο θεσμός της συνέντευξης όπου θα μετέχουν οι 7 από τους 15 επικρατέστερους. «Πρώτα θα υπάρχουν τα λεγόμενα on off κριτήρια και σε αυτά θα λαμβάνονται υπόψη οι σπουδές και η εργασιακή εμπειρία. Από εκεί και πέρα ένα διπλό σύστημα μοριοδότησης από τον ΑΣΕΠ με τα τεστ δεξιοτήτων και τη συνέντευξη», πρόσθεσε ενώ είπε ότι οι νέοι διοικητές των οργανισμών του δημοσίου θα πρέπει να καταρτίζουν ετήσια σχέδια δράσης και να προσδιορίζουν στόχους και με βάση αυτά θα αξιολογούνται κάθε χρόνο και θα μπορούν να επιβραβεύονται με πριμ παραγωγικότητας ή να απομακρύνονται σε όσα αποτυγχάνουν σε όσα ανέλαβαν να κάνουν.

Η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, όπως προανήγγειλε στην Επιτροπή της Βουλής θα προχωρήσει σε προσθήκες και βελτιώσεις διατάξεων του νομοσχεδίου ενσωματώνοντας πολλές από τις προτάσεις που έγιναν από τους βουλευτές και μπορούν να υιοθετηθούν.

Παράλληλα στο σχέδιο νόμου, έχει κατατεθεί μια υπουργική και μια βουλευτική τροπολογία. Η υπουργική τροπολογία έχει διατάξεις:

-Για την χορήγηση ενισχύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες επλήγησαν από τα καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023.

-Την παροχή δυνατότητας μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων μετάταξης τακτικών υπαλλήλων που έχουν αποσπαστεί στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε υπηρεσίες της.

-Την παράταση ισχύος διατάξεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αφορούν την αντικατάσταση του επιτηρητή από τη σύνθεση πληρώματος οστρακαλιευτικών σκαφών (παρ.4 άρθρου1 π.δ. 33/2018) έως και την 1η Οκτωβρίου 2026 καθώς και

-Την παράταση έναρξης ισχύος έως την 1η Μαΐου 2024 της καταχώρισης σε ειδικό δημόσιο βιβλίο μικρών πλοίων (παρ.2 άρθρου 293 Ν, 5020/2023).

Επίσης, 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταθέσει τροπολογία που αφορά την παράταση των ατομικών συμβάσεων του προσωπικού καθαριότητας του Πανεπιστημίου Πατρών που έληξαν χθες, μέχρι την πρόσληψή τους με συμβάσεις αορίστου χρόνου .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.