Κορινθιακός κόλπος: Σειρά έργων για την προστασία από τη διάβρωση σε περιοχές της Αχαΐας

Μία σειρά έργων προστασίας από φαινόμενα διάβρωσης στην ακτογραμμή του Κορινθιακού κόλπου, τα οποία, σύμφωνα με τη μελέτη, προγραμματίζεται να εκτελεσθούν στην περιοχή της Αχαΐας, εξετάσθηκαν από τα μέλη της επιτροπής Περιβάλλοντος Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με σκοπό τη γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Σύμφωνα με το έγγραφο της διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο συζητήθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής και παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, «σκοπός της υλοποίησης των έργων είναι η προστασία της περιοχής των νοτίων ακτών του Κορινθιακού κόλπου και συγκεκριμένα της ακτογραμμής μεταξύ Αιγείρας και Λαμπιρίου, στα όρια της Αχαΐας, από το φαινόμενο διάβρωσης, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την αναστροφή του διαβρωτικού μηχανισμού».

«Ουσιαστικά», αναφέρεται στο ίδιο έγγραφο, «πρόκειται για έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας, όπως καθαιρέσεις, θωράκισης επί της ακτής, κατασκευής εγκάρσιων προβόλων, τεχνητής αναπλήρωσης της ακτής, και επανευθυγράμμισης υφιστάμενης ακτογραμμής».

Τα προτεινόμενα έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας στην Αχαΐα, ουσιαστικά αφορούν επτά περιοχές Αιγιαλείας, δηλαδή την Αιγείρα, την Ακράτα, την παραλία Ποροβίτσας, την παραλία Πλατάνου, το Διακοπτό, τα Σελιανίτικα και τον Λόγγο.

Στις παραπάνω παραλιακές περιοχές οι μόνιμοι κάτοικοι φθάνουν περίπου τους 7.000, ενώ τους καλοκαιρούς μήνες αυξάνονται σημαντικά, αφού υπάρχουν πολλές εξοχικές κατοικίες, καθώς και καταλύματα, διότι αποτελούν προορισμό για διακοπές.

Ειδικότερα, τα προτεινόμενα έργα είναι τα εξής:

Για την περιοχή της Ακράτας και της Αιγείρας, προτείνεται να προστατευθεί η αναπλήρωση της ακτής από ύφαλο αναβαθμό παράλληλα στην ακτή. Επίσης, προτείνεται η επανευθυγράμμιση της ακτής, λόγω της αρνητικής επίδρασης των κατασκευών που βρίσκονται πολύ κοντά στην ακτή.

Για την περιοχή της παραλίας Ποροβίτσης, προτείνεται η κατασκευή θωράκισης επί της ακτής, εγκάρσιοι πρόβολοι και τεχνητή αναπλήρωση, καθώς και έργα επανευθυγράμμισης.

Για την παραλία Πλατάνου, προτείνεται η κατασκευή 6 εγκάρσιων προβόλων, ενώ στο δυτικό τμήμα θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση της ακτής με ίζημα το οποίο θα προστατευθεί με την κατασκευή ύφαλου αναβαθμού σε όλο το μήκος, καθώς και με την κατασκευή ενός εγκάρσιου προβόλου στο δυτικότερο άκρο της παραλίας της περιοχής μελέτης. Για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων από την αναπλήρωση της ακτής με ίζημα, θα καθαιρεθούν οι πρόχειρες κατασκευές που βρίσκονται σε δύο θέσεις της παραλίας, επιτυγχάνοντας την επανευθυγράμμιση της ακτογραμμής, με στόχο και την αποκατάσταση της αρχικής γραμμής παραλίας.

Για την περιοχή του Διακοπτού, προτείνεται εξολοκλήρου αντικατάσταση τμήματος της θωράκισης του παραλιακού μετώπου με τεχνητή αναπλήρωση και εγκάρσιους προβόλους. Ως εκ τούτου, προτείνονται έργα τεχνητής αναπλήρωσης της ακτής με χρήση 14 εγκάρσιων προβόλων, σε συνολικό μήκος περίπου 1,6 χιλιομέτρου.

Στις περιοχές Σελιανίτικα και Λόγγος προτείνονται έργα αναπλήρωσης της ακτής με την προσθήκη ενός εγκάρσιου προβόλου στο ανατολικό άκρο της τεχνητής αναπλήρωσης, και έργα θωράκισης επί της ακτής. Επίσης, σε 4 σημεία προτείνεται επανευθυγράμμιση, όπου παρουσιάζονται προβλήματα, όπως σοβαρή υποσκαφή, βλάβη στο τοιχίο και κατάπτωση της παραλίας.

Στην περιοχή Λαμπίρι προτείνονται έργα αναπλήρωσης, έργα επανευθυγράμμισης της ακτής στις δύο προβλήτες και έργα προστασίας.

Σύμφωνα με το έγγραφο της διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής Περιβάλλοντος Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, τα προτεινόμενα έργα βρίσκονται σε συνάφεια με τον στόχο, ο οποίος σχετίζεται με την προώθηση της προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονται έργα προστασίας των κυριότερων ακτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος από την διάβρωση.

Συγκεκριμένα, τα έργα σχετίζονται με τους στόχους για τη μείωση των πλημμυρών και της διάβρωσης, τη διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την προστασία και ανάδειξη των περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας.

Όσον αφορά την απόφαση της επιτροπής Περιβάλλοντος Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, ο πρόεδρος πρότεινε τη θετική γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με βάση τις επισημάνσεις και τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους από την αρμόδια υπηρεσία και τελικά η επιτροπή γνωμοδότησε θετικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

