Είμαστε σε εγρήγορση και έχουμε εντατικοποιήσει τα μέτρα φύλαξης σε προφανείς στόχους στην Ελλάδα, δήλωσε στη Βουλή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, με αφορμή τις εξελίξεις στη Γάζα.

Ο κ. Οικονόμου είπε ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να είμαστε όλοι ανήσυχοι με αυτά που γίνονται μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς και τον πόλεμο που διεξάγεται στη Γάζα, και, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, έχουμε εντατικοποιήσει από την πρώτη στιγμή τα μέτρα φύλαξης σε πιθανούς, σε προφανείς στόχους, ελληνικούς και ξένους, είτε αυτό αφορά ισραηλινούς στόχους, είτε αφορά παλαιστινιακούς στόχους, είτε αφορά μέρη στα οποία κινείται πάρα πολύς κόσμος.

Όπως επισήμανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, «έχουμε αυξήσει την εμφανή αστυνόμευση, πέραν της φύλαξης, γύρω από όλα αυτά (τα σημεία) και προφανώς έχουμε τα ραντάρ και τις κεραίες μας ανοιχτές, τα πληροφοριακά μας δίκτυα ενεργοποιημένα, για να συλλέγουμε κάθε κρίσιμη πληροφορία, κάθε ερέθισμα που θα μας οδηγήσει προληπτικά στο να αποτρέψουμε πράγματα που κανείς δεν θέλει να ζήσουμε στη χώρα μας.

«Προφανώς η κατάσταση είναι δύσκολη, όχι μόνο για την Αθήνα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Είμαστε υποχρεωμένοι από την εξέλιξη των πραγμάτων, να είμαστε σε εγρήγορση, να έχουμε εντατικοποιημένες και επικαιροποιημένες τις επιχειρησιακές μας δράσεις, αλλά αυτό απέχει αρκετά από το να πούμε ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση πανικού. Έχουμε τον νου μας. Λαμβάνουμε τα μέτρα μας με ψυχραιμία, με αποφασιστικότητα και με επαγγελματισμό» είπε ο κ. Οικονόμου

Η δήλωση του κ. Οικονόμου έγινε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, με αφορμή συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή της Κ.Ο. «Σπαρτιάτες» Αθ. Χαλκιά, με θέμα: «Ένοπλη επίθεση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα». Αναπτύσσοντας την ερώτησή του, ο κ. Χαλκιάς είχε εκφράσει την ανησυχία του για τη δράση ισλαμιστών φονταμενταλιστών στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

