Οικονόμου: Ομαλά εξελίσσεται η πορεία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων

Πολύ ομαλά εξελίσσεται η πορεία έκδοσης των ταυτοτήτων δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου, σημειώνοντας ότι τα ραντεβού έχουν «ανοίξει» και έχουν σχεδόν κλειστεί μέχρι και το τέλος του πρώτου μήνα του 2024. Είμαστε σε έναν πολύ ικανοποιητικό αριθμό και ροή τώρα είπε ο κ. Οικονόμου στο πλαίσιο απάντησης του σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κ. Χήτα με θέμα την «ανάγκη αποκλειστικής έκδοσης των φωτογραφιών προς εφαρμογή στις νέες ταυτότητες από τους επαγγελματίες φωτογράφους».

Αναπτύσσοντας την ερώτησή του, ο κ. Χήτας είχε πει ότι η λήψη φωτογραφιών για τις νέες ταυτότητες στα αστυνομικά τμήματα προκαλεί δραματική συρρίκνωση του έργου για τους 3.500 επαγγελματίες φωτογράφους, την ώρα που το υπουργείο δαπάνησε χρήματα για τον ίδιο σκοπό, για την προμήθεια σχετικού υλικοτεχνικού εξοπλισμού στα Αστυνομικά Τμήματα.

Στην απάντησή του, ο κ. Οικονόμου είπε ότι ο εξοπλισμός για την έκδοση των ταυτοτήτων έχει αγοραστεί στο σύνολό του και συμπεριλαμβανόταν στις γενικότερες δαπάνες προμήθειας λογισμικού/μηχανισμού όλης αυτής της υπόθεσης και υπενθύμισε ότι ο πολίτης έχει την επιλογή, είτε να πάει στο αστυνομικό τμήμα, και κατά τη διάρκεια διαδικασίας έκδοσης ταυτότητας να φωτογραφηθεί εκεί, είτε να πάει στον φωτογράφο του και να ανεβεί η φωτογραφία στην εφαρμογή MyPhoto. Σε αυτή τη φάση είπε ο κ. Οικονόμου, δεν εξετάζουμε κάτι διαφορετικό. Εδώ είμαστε όμως, δεδομένου ότι αυτή η διαδικασία θα κρατήσει δύο και τρία χρόνια, να δούμε πώς διαμορφώνονται τα πράγματα στο μέλλον για να δούμε κάτι διαφορετικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

