O Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε πολιτικά εξωφρενική την κίνηση του Στέφανου Κασσελάκη για εκλογές με διεθνείς παρατηρητές και υποστήριξε ότι η στρατηγική της αντιπολίτευσης στοχεύει στην εργαλειοποίηση της τραγωδίας και την πρόκληση πολιτικής ανωμαλίας.

«Η κίνηση του κ. Κασσελάκη είναι πολιτικά εξωφρενική όχι μόνο γιατί απονομιμοποιεί μια νωπή λαϊκή εντολή, του περασμένου καλοκαιριού, αλλά και γιατί θέτει ένα ζήτημα που αμφισβητεί ευθέως το μεγαλύτερο κεκτημένο της ελληνικής πολιτικής ιστορίας από τη Μεταπολίτευση και μετά. Κανείς δεν διαννοήθηκε να το αμφισβητήσει.

Πρόκειται για μια κίνηση που σηματοδοτεί κλιμάκωση, με βάση ένα επιχείρημα έωλο και κίβδηλο για συγκάλυψη μια τεράστιας τραγωδίας. Με βάση αυτό το επιχείρημα αυτό ξεδιπλώνεται μια στρατηγική από την Αντιπολίτευση -είμαι ξεκάθαρος και βγάζω από την εξίσωση τους συγγενείς στους οποίους οφείλουμε σεβασμό και να χαμηλώνουμε τα μάτια- με δύο στόχους:

Την εργαλειοποίηση της τραγωδίας και την πρόκληση μιας πολιτικής ανωμαλίας.

Είχαμε ένα πρωτοσέλιδο, τουλάχιστον αμφισβητούμενης αξιοπιστίας που επαναλαμβάνει γνωστά περιστατικά.

Το μείζον είναι ότι οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, οι πολίτες δεν είναι δικαστές. Οι δικαστές δεν είναι πολιτικοί. Η Κυβέρνηση έχει από την πρώτη στιγμή το ιερό καθήκον να διασφαλίσει ότι η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της με τον σωστότερο τρόπο.

Έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν έφτασε η ώρα της δικαστικής αποτίμησης μιας υπόθεσης, ήταν εντελώς διαφορετική από την πολιτική. Η Δικαιοσύνη ανεμπόδιστα κάνει τη δουλειά της σε πολλά επίπεδα» είπε ο κ. Οικονόμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.