Ενας νεαρός Ρομά τραυματίστηκε θανάσιμα χθες τη νύχτα, μετά από επισόδειο αστυνομικής καταδίωξης του αυτοκινήτου του, κατά την διάρκεια αστυνομικού ελέγχου μετά από καταδίωξη.

«Θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του 17χρονου θανόντος στη Βοιωτία. Ο θάνατος ενός νεαρού ανθρώπου αποτελεί τραγικό γεγονός. Οι συνθήκες, υπό τις οποίες έγινε το θλιβερό περιστατικό, είναι υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές» δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Σε κάθε περίπτωση, η ΕΛΑΣ, που δίνει καθημερινή μάχη για την ασφάλεια των πολιτών, οφείλει να λειτουργεί στο πλαίσιο που ορίζουν το Σύνταγμα, οι νόμοι και οι κανόνες εμπλοκής, ακόμη και σε συνθήκες παραβατικότητας και απείθειας, κατά την διάρκεια των οποίων υπάρχει ομολογουμένως αυξημένος κίνδυνος δυστυχούς κατάληξης.

Οι αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές διερευνούν με τις προβλεπόμενες και ενδεδειγμένες ενέργειες το περιστατικό σε όλες του τις διαστάσεις προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Γιάννη Οικονόμου.

Το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το θανάσιμο τραυματισμό οδηγού αυτοκινήτου από πυροβολισμό το βράδυ του Σαββάτου στην Βοιωτία κατά την διάρκεια αστυνομικού ελέγχου μετά από καταδίωξη.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση ερευνώνται οι συνθήκες του πυροβολισμού ενώ ο αστυνομικός που εμπλέκεται στο περιστατικό κρατείται και σχηματίζεται δικογραφία εις βάρος του.

Πηγή: skai.gr

