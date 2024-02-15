Οι «δύσκολες» σχέσεις των κομμάτων με τις πανελλαδικές εξετάσεις

Του Αντώνη Αντζολέτου

Όποια κυβέρνηση καταφέρει να κόψει με επιτυχία τον «γόρδιο δεσμό» των πανελλαδικών εξετάσεων θα έχει καταφέρει να βάλει υποψηφιότητα για την «ισόβια επανεκλογή της».

Η κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων για τα πανεπιστήμια δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Αν λυθεί, αυτό σημαίνει πως ταυτόχρονα θα έχει αναβαθμιστεί το Λύκειο, αλλά και τα ανώτατα ιδρύματα θα έχουν αποκτήσει τις κατάλληλες υποδομές για να υποδεχτούν έναν μεγαλύτερο όγκο νέων φοιτητών.

Τα κόμματα είχαν πάντα προτάσεις για τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Η πράξη ήταν αυτή που πάντα τα δυσκόλευε. Είναι γεγονός, πάντως πως δεν υπήρξε πλειοψηφία που να μην επιχείρησε ή να μην έκανε τελικά κάποια αλλαγή.

Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και έχουν αντιπαρατεθεί πολλές φορές οι πολιτικές δυνάμεις για το θεσμό των πανελλαδικών. Την πιο ελεύθερη και ανοιχτή πρόσβαση πρόκριναν οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς, χωρίς, όμως ποτέ κάτι να έχει προχωρήσει. Μέχρι σήμερα η εκπαίδευση των μαθητών στο Λύκειο αδυνατούσε να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των συγκεκριμένων εξετάσεων.

Και όλα δείχνουν πως για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται πολύ δουλειά. Έστω και άτυπα, με αφορμή τον νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια (αναμένεται να έχει ψηφιστεί μέχρι τα τέλη του μήνα), φέρεται να έχει ξεκινήσει για άλλη μια φορά η κουβέντα για το «εθνικό απολυτήριο» που θα σημάνει και την αυτόματη αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις τρεις τελευταίες τάξεις του σχολείου. Όπως είχε συζητηθεί και στο παρελθόν για την απόκτηση του θα προσμετρώνται οι βαθμοί της Α΄-Β΄-Γ΄ Λυκείου.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις δεν θα καταργηθούν, αλλά θα αποδυναμωθεί σε μεγάλο βαθμό η βαρύτητά τους για την είσοδο στο πανεπιστήμιο. Αυτό το μέτρο μπορεί να χαρακτηριστεί δίκαιο, καθώς είναι άδικο ένας 17χρονος μαθητής να εξαρτά όλο το μέλλον από ένα τρίωρο διαγώνισμα. Απαιτεί ωστόσο ριζικές αλλαγές στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το μάθημα να αποκτήσει ενδιαφέρον και η βαθμολόγηση να είναι αντικειμενική με το βλέμμα στραμμένο στο πανεπιστήμιο. Ασφαλώς ρόλο θα παίξει για τις τελικές εξετάσεις στο σχολείο και η Τράπεζα Θεμάτων. Όλα αυτά είχαν συζητηθεί στον εθνικό διάλογο για την παιδεία που είχε πραγματοποιηθεί το 2009. Τότε στο τιμόνι του υπουργείου Παιδείας βρισκόταν η Άννα Διαμαντοπούλου και τον διάλογο διεξήγαγε ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης. Ο πρώην πρύτανης του πανεπιστήμιου της Αθήνας επανέφερε πρόσφατα την άποψη πως το εθνικό απολυτήριο θα πρέπει να αποτελεί το «εισιτήριο» για την εισαγωγή των μαθητών στα ΑΕΙ.

Είναι πλέον η υποψηφία των καθηγητών που επισημαίνουν πως είναι στρεβλό μια ολόκληρη εκπαιδευτική βαθμίδα, το Λύκειο, να μην λαμβάνεται υπόψη για το ποια παιδιά θα μπουν στα πανεπιστήμια. Παράλληλα σοβαρό λόγο θα πρέπει έχουν και τα ΑΕΙ. Ποιο θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα των κομμάτων;

Η επανεκκίνηση του εθνικού διαλόγου για την παιδεία. Χωρίς να υπολογίσουν πολιτικό κόστος και καταλήγοντας σε μια κοινή πρόταση. Οι διαφωνίες έως τώρα είχαν πάντα μια σκοπιμότητα και για την πλειοψηφία και για την αντιπολίτευση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η κατοχύρωση της βαθμολογίας τη δεκαετία του 80 και του 90 με το σύστημα των δεσμών που κανείς δεν προχωρούσε για πολλά χρόνια στην κατάργησή της συγκεκριμένης ρύθμισης.

Όλη αυτή η συζήτηση αναμένεται να ξεκινήσει μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, πάντως έχει διευκρινίσει πως «οποιοδήποτε εθνικό απολυτήριο θα πρέπει να κρατήσει το κεκτημένο της αντικειμενικής διόρθωσης των Πανελλαδικών Εξετάσεων».



